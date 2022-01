Golf: un torneo de récord sin premio final

bilbao – Jon Rahm salió del Plantation Course de Kapalua con el récord del campo (61 golpes, compartido con Justin Thomas y Matt Jones), con la tarjeta más baja de su carrera a 72 hoyos, con 32 birdies y un eagle en cuatro días y con el segundo mejor registro de la historia del PGA Tour, 33 bajo par. Pero no ganó, así de duro es el golf. El australiano Cameron Smith fue mejor por solo un golpe en el Sentry Tournament of Champions en el que el de Barrika volvía a la competición tras casi tres meses de descanso. El campo de la isla de Maui asistió a un festival de birdies por la ausencia de viento y unos greenes muy receptivos y a Rahm le faltó ese escaso margen para ganar el torneo por primera vez después de cuatro Top 10 y repitió el segundo puesto de 2018.

En una situación que recordó al Tour Championship de 2021 en East Lake, donde Jon Rahm solo cedió ante Patrick Cantlay por los golpes de compensación tras hacer también el récord a 72 hoyos, la jornada final fue un duelo casi de match-play, aunque un ataque final de Jones, otro australiano que hizo 23 bajo par entre sábado y domingo, pudo sumarle a la pelea. El número 1 del mundo y Smith salieron empatados, con el resto de competidores a mucha distancia, y cada hoyo contaba, cada golpe era importante. Rahm no estuvo tan fino como el sábado en los golpes desde el tee, le costó encontrar su trayectoria buena y falló algunos putts asequibles. Así, tuvo que inclinarse ante otro jugador rocoso, que no cometió ni un error grave y no hizo ni un bogey desde el hoyo 2 de la segunda jornada. Desde el momento en que el golfista de Brisbane tomó dos golpes de ventaja en el hoyo 8, respondió sin inmutarse cada vez que el vizcaí no, que hizo siete bajo par en la última jornada, le apretó, sobre todo en el tramo final. De esta forma, el australiano se convirtió en el tercer jugador en la historia tras Ernie Els y Justin Thomas que gana los dos torneos que se juegan en Hawái y se metió por primera vez entre los diez primeros del mundo.

Para Rahm, este torneo supuso la confirmación de su extraordinaria consistencia y de que el descanso le ha venido bien. Su segundo puesto, que es su octavo Top 10 en sus últimos nueve torneos del PGA Tour, saltar al puesto 26 de la FedEx Cup después de que en su primera cita de la temporada, el Fortinet Championship que diputó antes de la Ryder Cup, no pasara el corte. Su próximo compromiso será el American Express de la semana que viene en La Quinta. Allí llegará con el número 1 de mundo a buen recaudo tras abrir más distancia con Collin Morikawa en Kapalua. Serán así ya 33 semanas al frente de la clasificación con lo que Rahm supera a Vijay Singh y persigue ya a Nick Price, que estuvo 44 semanas como líder.

ranking mundial

Así empieza 2022

1. Jon Rahm9.7978

2. Collin Morikawa8.7535

3. Dustin Johnson6. 7883

4. Patrick Cantlay6.7118

5. Justin Thomas6.3678

6. Viktor Hovland6.2262

7. Xander Schauffele6.1582

8. Bryson DeChambeau6.0845

9. Rory McIlroy6.0735

10. Cameron Smith5.6328