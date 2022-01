El tenis navarro no respalda a Djokovic

Directivos, técnicos y jugadores creen que su comportamiento es indefendible

Lejos de cegarse por la admiración que le causa el juego de Djokovic, el tenis navarro considera indefendible el comportamiento del serbio al pretender saltarse las normas australianas.

aNTONIO pRAT

Presidente de la FNT

"Es muy difícil justificar una excepción"

"Djokovic es el número uno del mundo, y uno de los mejores de la historia, y me encantaría como a la mayoría de aficionados verle jugar el próximo Open de Australia, pero es muy difícil justificar una excepción para entrar en Australia sin pasaporte covid con la que está cayendo. Los países están tomando medidas excepcionales para intentar controlar una pandemia devastadora. Solamente desde ciertas posiciones políticas –antivacunas o muy hooligans de Djokovic–, todas ellas seguramente con muchas razones y argumentos se entiende la exigencia de visado para Novak. Es él quien ha tomado la decisión de no vacunarse, de no entrar por la puerta grande a Australia y de, posiblemente, privarnos de su tenis".

María Garai

Directora de la Escuela de Tenis del Club Tenis Pamplona

"Las normas son las mismas para todos"

"Sobre este tema pienso igual que Rafa Nadal: las normas son las mismas para todos y, si no te vacunas y la norma de un país que ha sido ejemplar con este tema es que tienes que vacunarte... Tú decides. Si no lo quieres hacer, pues no entras. Hay que ser más humilde y bajar al mundo de los humanos. Nadie es imprescindible en esta vida, incluido Novak Djokovic. Si no juega entrará otro en su lugar. Solamente depende de él.

Además su padre y su madre están actuando muy mal. No le ayudan haciendo tanto circo".

Lucía Ibarrola

Primera del ránking navarro

"El mensaje que transmite no es correcto"

"Creo que con la ausencia de Djokovic en el Open de Australia saldríamos todos perdiendo. Novak es uno de mis jugadores favoritos y me daría mucha pena que no pudiese defender el título. Pero si no le dan la razón, me parece correcto que no pueda participar en el torneo, aun siendo el número 1 del mundo y con toda la expectación que levanta. Las normas son iguales para todos. Además, en ese caso, su negativa a vacunarse sería más grave porque es un ídolo mundial para millones de personas con una enorme influencia y, en mi opinión, el mensaje que transmite no es el correcto. Sin embargo, si su motivo de exención para la vacunación es aceptado y le permiten participar, disfrutaré muchísimo viéndole jugar".

JOsemari Sexmilo

Entrenador nacional de tenis

"Ya sabe lo que hay: o te vacunas o tienes cerradas muchas puertas"

"Se está hablando demasiado de un tema que no admite discusión y que debía haberse solucionado en el minuto uno. Es más, me parece que sobra en las páginas deportivas porque es un tema político y social, si bien el protagonista es un deportista de élite. Djokovic ya sabe lo que hay: o te vacunas o tienes cerradas las puertas en muchos ámbitos, entre ellos competiciones del calibre del Open de Australia. Tampoco admite discusión que cada uno puede hacer lo que quiera: vacunarse o no. El serbio ha elegido una opción y debe ceñirse a las consecuencias. Si, como parece, este hombre entiende que por ser quien es puede hacer lo que le dé la gana, pues se encuentra con lo que se encuentra. Y luego está lo del circo que han organizado en su casa de Serbia, pero eso ya es otro tema...".

Idoia Garai

Tenista navarra

"Sabe lo que tiene que hacer para poder jugar y no lo ha hecho

"Djokovic, como buen profesional, sabe de antemano todas las normas y condiciones de todos los torneos. Si no las ha querido cumplir, que se atenga a las consecuencias. Novak ya sabe lo que tiene que hacer para poder jugar y no lo ha hecho. Es una pena".

Leyre Ahechu

Tercera del ranking navarro

"No se le debería dejar jugar"

"Djokovic es libre de tomar sus propias decisiones y si no se quiere vacunar, no se le puede obligar. Pero tiene que ser consecuente y aceptar que las normas son iguales para todos. No se le debería dejar jugar. En la situación actual de pandemia la vida de las personas está por encima del tenis. Yo, como dice Rafa Nadal, me fío de los médicos y científicos, que dicen que lo mejor, por el bien de todos, es vacunarse. Djokovic es un ídolo para muchos jóvenes y tiene más responsabilidad que una persona cualquiera. Su decisión de no vacunarse no solo le afecta a él, ya que puede influir en esos jóvenes".

Kintxo Ancín

Jugador del Tenis Pamplona

"Mismas condiciones que para cualquier otro ciudadano"

"Lo único que espero es que estén aplicando las mismas condiciones para Djokovic que para cualquier otro ciudadano. Y me sorprende que sus asesores y la propia Asociación de Tenistas Profesionales no hubieran tenido claros previamente los requisitos y la comprobación de que se cumplían, antes de viajar y montar este esperpento mediático".

Jon Lertxundi

Director de la Escuela de Tenis de la AD San Juan

"Me parece bochornoso por parte del jugador"

"Termine como termine el asunto, me parece bochornoso por parte del jugador. Djokovic tiene la libertad como todos de vacunarse o no (eso está claro y fuera de toda duda) pero tiene que saber que su decisión acarrea una serie de consecuencias. Debería sensibilizarse y dar ejemplo como personaje público que es (esto no implica que deba vacunarse, pero sí aceptar las consecuencias de su decisión). Por otra parte, en Australia no han hilado muy fino: la organización del Open le dio el visto bueno, porque lógicamente quiere contar con el número 1 del mundo, pero no el gobierno de Australia. En Melbourne llevan dos años sin poder recibir visitas de familiares por la covid. Y luego, el el padre de Djokovic, comparándolo con Jesucristo... Termine como termine el asunto, creo que el gran perjudicado es el propio Djokovic".

Iker Aguirre

Entrenador nacional de tenis

"No han sabido resolver esto sin los tribunales"

"Si Djokovic cumple con los requisitos y no ha engañado a nadie, todos mis respetos. De lo contrario, que tenga las consecuencias justas por incumplir las normas. Seguiré respetándole por lo que hace por nuestro deporte, pero será difícil justificar su postura en este caso. Ni el Open ni el gobierno australiano han sabido resolver esto sin pasar por los tribunales, y eso es quizás lo más vergonzoso de todo. Mezclar política y deporte siempre es un fracaso".

Alberto Sanz

Jugador del Tenis Pamplona

"Es malo para todos"

"Lo que está sucediendo es malo para todas las partes, para el jugador, para su entorno (qué poco está ayudando), para el torneo, el país, el tenis profesional y los aficionados. Novak Djokovic no es tan malo como nos lo quieren pintar, pero esto va a terminar mal y le va a perseguir siempre".

Pablo Carreño

"hay que vacunarse o no venir"

21º del mundo. El asturiano Pablo Carreño, 21º del ránking mundial, comentaba ayer sobre Novak Djokovic: "Es un caso complicado, pero lo que hay que hacer es vacunarse. Y, si no lo estás, no venir. Cada uno es libre de hacer lo que quiera o pueda, pero las normas están muy claras para todos y una de ellas es estar vacunado para poder participar en el Abierto de Australia. Estamos en estos líos y, al fin y al cabo, creo que no es nada bueno para el tenis que se hable tanto de estas cosas y que estemos pendientes de si le van a dejar o no jugar, de si hay que cambiar el cuadro o no".

