Soka&Block: 152 participantes en la prueba de cuerda

pamplona – El Soka&Block volvió a celebrar el sábado una de sus pruebas, concretamente la de cuerda, después de dos años sin poder hacerlo por la pandemia. Las ganas de participar de nuevo eran grandes y así lo demostraron los 83 escaladores y 69 escaladoras, 152 en total. El sábado por la mañana en la Sala Bihatz compitieron las categorías sub 10, sub 12 y sub 14. Por la tarde, el rocódromo municipal de Antsoain acogió las categorías sub 16, absoluta y veterana donde Leire Ruiz de Argandoña en categoría femenina y Mikel Ezkurdia y Ander Del Río en categoría masculina se llevaron el triunfo de esta primera prueba. No obstante, todavía queda la prueba de bloque para saber quiénes se llevarán la txapela. La prueba de bloque será en la Sala Bihatz el 9 de abril y para la cual se esperan más de 250 participantes.