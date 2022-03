Elena Hualde debuta el jueves en Abu Dabi

pamplona – La golfista navarra Elena Hualde (Pamplona, 1998) afronta este jueves su primer torneo como profesional en Abu Dabi donde ya se encuentra probando el campo y "con ganas de empezar", pero sobre todo convencida: "Siempre salgo a ganar".

Hace un mes, Hualde se preparaba para el debut en Kenia, cuando antes de viajar dio positivo en la PCR y tuvo que aplazar su estreno a este jueves: "Fue un poco faena. He trasladado todas las ganas y toda la ilusión a esta semana", afirma a Efe. "Tengo las expectativas muy altas", comenta, y añade que "el campo es muy exigente, con mucho viento, sobre todo jugar inteligente y con mucha paciencia".

Su debut es mañana pero no parece estar nerviosa: "Soy expresiva, muy sonriente y estoy 0 nerviosa. La emoción igual tapa los nervios, ya veremos el jueves", comenta entre risas.

En Abu Dabi son dos horas más que en Pamplona, donde vive su familia, algo que no ayuda a que puedan seguir su debut: "Hoy cuando les he mandado la hora a la que salgo –7.10 horas–, me han dicho, 'pero eso aquí es todavía antes, ¿no?'. Lo que pueden hacer es dormir un poco más y ver nueve hoyos menos, 9 hoyos menos de estrés", propone de cachondeo.

El hecho de salir la primera dice puede que incluso le beneficie: "El tiempo puede cambiar, pero aquí suele haber mucho viento y la previsión dice que puede haber un poco menos por la mañana, así que igual el madrugón merece la pena".

Hualde llegó el lunes a Abu Dabi y estará hasta el próximo domingo por la tarde, cuando viajará a Sudáfrica, para su segunda competición: "He venido sola, pero el grupo de españolas nos llevamos fenomenal, a las nuevas nos han acogido fenomenal y sola no me siento". Entre las españolas se encuentra la navarra Carlota Ciganda, quien dice ser su "referencia" y "si puedo ganarle pues fenomenal".

Hualde explica que el físico se trabaja antes de la temporada y luego es cuestión de mantenerlo: "Son muchas semanas en las que no te quieres agotar pero tampoco quieres perder lo logrado. Y la estrategia cambia según el campo, por las condiciones, el viento, la lluvia o la hora de salida".

La navarra debuta como profesional esta semana tras lograr la licencia en diciembre, pero juega desde los tres años: "Llevo muchos años de experiencia, pero hay mucha diferencia entre amateur y profesional".

Tiene previsto jugar 25 torneos este año y todos con Jesús Mari Legarrea: "Era el profesor de mis padres y cuando yo iba con tres años me veía. Estoy encantada porque él parió mi swing y él lo ha criado", comenta, y agrega: "Me ha funcionado lo que he hecho y no tengo intención de cambiar. Con él y con los entrenadores del equipo nacional estoy encantada".