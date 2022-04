Victoria insuficiente del Osés Construcción

Alter Enersun53

Osés Construcción60

ALTER ENERSUN AL-QAZERES Galiana, Núñez, Satorre (19), Zaragoza (14), Mollenhauer (4). También jugaron: Rodríguez (0), Vujacic (7), Cambero, Vasallo, Hisado (9) y Lazaro.

OSÉS CONSTRUCCIÓN Vicente (2), Cabrera (2), Echeverría (10), De Barros (19), Faussurier (6). También jugaron: Ujevic (5), Santibañez (14), Vázquez y De Sousa (2).

Parciales 18-17, 15-14 (33-31), 9-12 (42-43) y 11-17 (53-60).

Árbitros López Lecuona y Fernández García.

Pabellón Multiusos de Cáceres

CÁceres – El Osés Construcción Ardoi cerró la liga regular de la LF Challenge con una victoria en la pista del Alter Enersun Al-Qazeres Extremadura que no le sirvió para acabar en el sexto puesto –por la victoria del Estepona ante el Alcobendas–, pero que le dará moral para afrontar el play off de ascenso, en el que debutará con una eliminatoria a ida y vuelta ante el Raca Granada, cuarto clasificado.

Las cacereñas llegaban al partido con plena confianza tras ganar en casa del Alcobendas y con ganas de cerrar la temporada con una buena imagen ante su público, pero el Osés Construcción plantó cara desde el principio y el duelo estuvo marcado por las mínimas ventajas.

El equipo local se anotaba por la mínima los dos primeros parciales, para el 33-31 del descanso, pero todo comenzó a cambiar en el tercer cuarto, cuando el Osés Construcción comenzó a cerrar filas en defensa y a beneficiarse del acierto en ataque de De Barros (19 puntos, 11 rebotes y 1 tapón) y Santibañez (14 puntos y 4 rebotes).

El conjunto navarro se iba ya con ventaja mínima al último cuarto (42-43) y en los 10 últimos minutos desarbolaba por completo a su anfitrión para alzarse con una merecida victoria.

LF CHALLENGE

RESULTADOS

Alter Enersun-Osés Construcción53-60

Barça-Lima Horta89-50

Estepona-Vantage Alcobendas70-69

Hierros Díaz-Azkoitia Azpeitia62-99

Mataró-Celta Zorka48-69

Paterna-Joventut47-60

Raca Granada-Zamora75-65

Real Canoe-Hozono Jairis54-74

CLASIFICACIÓN

J G P PF PC PT 1. Barça 30 27 3 2119 1780 57 2. Hozono Jairis 30 24 6 2113 1741 54 3. Zamora 30 22 8 2210 1854 52 4. Raca Granada 30 21 9 2035 1778 51 5. Alcobendas 30 21 9 2117 1927 51 6. Estepona 30 18 12 2136 1979 48 7. Osés Ardoi 30 17 13 1764 1770 47 8. Celta Zorka 30 16 14 2011 1898 46 9. Lima Horta 30 14 16 1809 1985 44 10. Real Canoe 30 13 17 1915 2000 43 11. Alter Enersun 30 11 19 2008 2085 41 12. Joventut 30 10 20 1792 1977 40 13. Paterna 30 10 20 1814 2013 40 14. Azkoitia Azpeitia 30 9 21 1941 2149 39 15. Hierros Díaz 30 4 26 1831 2235 34 16. Mataró 30 3 27 1618 2062 33

ascenso

Directo. El Barça asciende a Liga Femenina como campeón.

Play off. Primera ronda. Eliminatoria a ida y vuelta (la vuelta en la pista del mejor clasificado) entre:

Lima Horta (9º)-Hozono Jairis (2º)

Celta Zorka (8º)-Zamora (3º)

Osés Ardoi (7º)-Raca Granada (4º)

Estepona (6º)-Alcobendas (5º)

Play off. Final Four. Los cuatro vencedores en la primera ronda se jugarán, en Final Four a partido único en Alcantarilla (Murcia), sede del Hozono Jairis, la otra plaza de ascenso a Liga Femenina.