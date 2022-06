Vuelve '14 horas basket' tras 2 años

f

pamplona– El próximo sábado 25 de junio se celebrará por décima vez la competición 14 horas basket, un torneo de 5×5 en la calle, tras dos años sin jugarse debido a la pandemia. En ella se enfrentarán varios equipos durante 14 horas, empezando a las 9.00h hasta las 23.00h en el colegio San Cernin. Es dirigido a todos los públicos, masculino y femenino (con una edad mínima de 16 años), aficionados, profesionales, amantes de este deporte, sin importar el nivel ni el lugar de procedencia, gracias a que cuentan con oferta de hotel. El objetivo es que todos lo pasen bien y al mismo tiempo puedan competir.

Cada equipo estará constituido por un mínimo de 7 jugadores y un máximo de 10. El sistema de juego será el siguiente: una liga entre los distintos grupos por la mañana, que jugarán un mínimo de dos partidos (primera fase) y eliminatorias de partido único por la tarde (segunda fase). Además, todos los participantes recibirán un premio: los ganadores, un premio cuantitativo en metálico y los demás, un trofeo según la posición en la que hayan quedado. Será después del campeonato cuando se realice esta entrega de premios, en la discoteca Enter, donde todos los jugadores podrán festejar el gran día de basket.

El domingo 19 de junio será el último día posible para inscribirse. La cuota de inscripción por equipo es de 90 euros y con facilidades para conseguir alojamiento para los que necesiten con precios especiales (55 euros/Habitación doble con desayuno, Hotel ibis Styles Pamplona Noain), llamando por teléfono al 948 316 610. La cuota de inscripción para jugadores que buscan equipo será de 12 euros y con posibilidad de la misma oferta de alojamiento. Además, en el precio se incluye la camiseta BZK obsequio del Torneo y entrada gratuita a la discoteca Enter.

Iñaki Narros, uno de los organizadores y exjugador durante más de 22 años en las categorías FEB, cuenta cómo vivirá este año la competición, el primero sin jugar profesionalmente. "Son tantos participantes que no me da la vida para participar yo", según afirmó. Sin embargo, estará presente durante el torneo y recomienda a todos participar, tanto a los aficionados al baloncesto como a los que no lo son: "Al final la intención es divertirse y que todos tengan la posibilidad de jugar". Además, no solo participan personas de Navarra, sino también de otras provincias como Cantabria o La Rioja. Son muchos los equipos que se han apuntado ya, ya que, según cuenta Narros, "todos estaban deseando jugar después de dos años de pandemia. Está habiendo mucho interés por apuntarse". También lo describe como un torneo "diferente" y dedica unas palabras para aquellos que aún no han participado: "Van a pasar un buen rato seguro; hay mucho ambiente, con música todo el día. Además, hay reencuentros entre personas que hacía mucho no se veían. Se pasa bien porque no es una competición pura y dura, sino que es para todo el mundo".

Según cuenta Narros, por la mañana es más una "liguilla" entre jugadores y la tarde es más competitiva. Se jugará dentro, en las canchas del polideportivo y fuera, en las que se encuentran en el patio, para poder disfrutar del buen tiempo del verano. l