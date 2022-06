Laila Lacuey: "Aspirábamos a alcanzar ese Quinto puesto que luchamos y conseguimos"

pamplona – Recién llegados de La Nucía y con apenas una hora de descanso, Tristán Cárdenas, Iker Alfonso y Laila Lacuey, hicieron balance de las dos finales por el título de División de Honor de clubes. El conjunto femenino terminó en quinta posición el sábado, al igual que hizo el cuadro masculino al día siguiente. Dos grandes posiciones que tuvieron también varios récords navarros como el de lanzamiento de jabalina conseguido por Manu Quijera (83,28 metros) o el del 4x100 logrado por Ander Iriarte, Jorge Illarramendi, Odei Larraz y el propio Cárdenas, que se mostró feliz por la gran marca conseguida.

"Muy contento, al final íbamos con muchas ganas de hacerlo bien y de buscar una marca parecida a esa. Sabía que estábamos todos en muy buena forma y después de entrenarlo y de las otras dos jornadas de ligas hemos conseguido perfeccionar y ha acabado saliendo", señaló. En este relevo pusieron la nueva plusmarca en 40:41 segundos. "Hemos rascado bastantes centésimas. Estábamos muy contentos en cuanto supimos la marca. Ahora tenemos el (Campeonato de España) Absoluto, contamos con esa última bala para hacerlo bien".

A nivel individual, el joven velocista terminó en quinto lugar en los 200 metros libre en su primera participación en una final de División de Honor, lo que le supuso una gran alegría por "competir con gente de muchísimo nivel". "Verte ahí al lado de ellos, sabiendo las marcas que tienen, es una pasada. A mí me pareció una experiencia muy bonita".

Otro que alcanzó un grandísimo resultado fue Iker Alfonso. El corredor bordó la prueba de 800 metros en la que estableció su mejor marca de todos los tiempos con 50.21 segundos, aunque para él lo principal era sumar puntos para el equipo. "Lo más importante era salir a por los puntos. Una vez hecho y vi que era marca personal, pues muy bien".

Con esa idea en la cabeza y partiendo desde la calle ocho, la más exterior, Alfonso confesó que partió "sin referencias" y planteando la carrera de más a menos, "asegurado en la primera parte para que me diese margen en la segunda". Y así fue, en el último giro para afrontar los cien metros finales, el navarro salió emparejado con un par de contrincantes. "Cuando vi que estaba ahí peleando apreté hasta el último metro", detalló acerca de como consiguió el triunfo.

gran actuación del femenino En el conjunto femenino, Lacuey, saltadora de longitud, actuó como portavoz de sus compañeras para resaltar el gran resultado conseguido, pese a los inconvenientes que han tenido esta temporada. "Tuvimos que pelear. Este año hemos tenido alguna que otra baja y varias no estamos en nuestro mejor momento, pero igualmente aspirábamos a ese quinto puesto que luchamos y conseguimos", señaló.

"El sábado tuvimos mucho viento a favor, no encontraba mi posición y aunque me hubiese gustado conseguir un buen salto para quedarme contenta, tuve que pensar en sacar puntos. Hice un salto válido y los demás, aunque fueron nulos, me dieron buenas sensaciones", explicó la saltadora, que se encuentra en proceso de acercarse a los seis metros. El sábado terminó con un mejor intento de 5.85 metros. "Tanto Francois (Beoringyan) como yo estamos haciendo un gran trabajo, entrenando bien. Ojalá los resultados salgan más pronto que tarde". Estos tres atletas ponen su foco en el Memorial José Luis Hernández para seguir mejorando marcas y ganando en sensaciones para las pruebas importantes que están por llegar.