Imanol Arregui: "El club no lo está pasando bien y todo lo que soy se lo debo al Xota; ahora me necesitan y no puedo irme"

Imanol Arregui vive, en la que será su 22ª temporada en el club de sus amores, uno de los momentos más complicados de Osasuna Magna

pamplona – Su renovación ha supuesto un soplo de aire fresco para Osasuna Magna. Cerca de convertirse en una institución en la entidad de Irurtzun, Imanol Arregui, cabeza visible de su cuerpo técnico, cumplirá en la 22/23 su vigesimosegunda campaña dirigiendo al club de sus amores desde el banquillo. Más de dos décadas en las que ha vivido todo tipo de situaciones aunque, como reconoce, ofertas no le han faltado para marcharse en busca de nuevos retos y ahora, cuando la entidad más le necesita, no va a bajarse del barco. Imanol va a tener que volver a remangarse y ponerse el mono de trabajo para buscar la estabilidad de un Osasuna Magna que lleva dos permanencias sufridas, siendo la anterior más que esta. El técnico hace balance de temporada, habla de la importancia de los jóvenes en esta 'resurrección' de Xota, las dificultades del mercado y cómo se presenta la próxima temporada en la que espera que los jóvenes den un paso adelante y sean la base de este 'nuevo' Osasuna Magna.

¿Cómo se encuentra, varias semanas después de que finalizase la liga?

–Tranquilo, descansando un poco, pasando mucho calor, como todos, pero tranquilo y preparando la pretemporada, los partidos... y poco más.

¿Cómo de necesario era para el equipo que llegara el verano?

–Se ha hecho larga la temporada, que ha sido dura, con muchos problemas de lesiones. Entre parones, virus... se ha hecho larga y se agradece estar de vacaciones para descansar, recuperar fuerzas que la que viene también será dura, complicada.

El final de temporada, con cuatro empates y cinco derrotas, se le hizo cuesta arriba al equipo

–Sí, al final sabíamos que teníamos que pelear por no bajar y conseguimos el objetivo. La segunda vuelta se hizo larga, primero porque es la propia segunda vuelta te pone en tu sitio y cada uno tiene lo que tiene, y segundo porque creo que pagamos todo lo que hicimos en la primera, estando con tres bajas, hubo mucha gente que jugó muchos minutos, demasiados, y al final eso pasa factura. A parte de que también estuvimos toda la segunda vuelta no con lesiones tan graves como en la primera, pero no jugamos ningún partido con toda la plantilla al competo y al final siendo corta y con mucha gente joven y encima si tienes todos estos problemas, todavía se te hace más duro.

¿Qué balance de temporada hace? ¿Con qué aspectos se queda?

–Al final contento por haber cumplido el objetivo y porque ganamos un año más de experiencia para los chavales, que la mayoría tienen poca en Primera y espero que la temporada que viene den un paso más y sigan creciendo porque uno como entrenador siempre quiere más y evidentemente con la segunda vuelta no estoy satisfecho.

Ya hablaba al final de la pasada temporada de lo duro que había sido el año... este, en ese sentido, ¿lo ha sido más?

–La anterior, sin duda. Sufrimos mucho más para salvar la categoría, y aunque en esta peleábamos por lo mismo, pero de una manera diferente, a siete u ocho puntos del marrón y de una manera más relajada. Sabíamos que no nos podíamos dormir, que teníamos que conseguir la permanencia cuanto antes, pero que teníamos un colchón que nos daba cierta tranquilidad. La temporada anterior nos jugamos la vida en muchos partidos.

Se ha hecho oficial la salida de Neno y Bynho, ¿qué pierde el equipo?

–Con Bynho, muchísimo. Un jugador muy importante para mí, que te daba intensidad, era diferente, con mucha personalidad y sabía lo que era competir en esta categoría y pelear por estar arriba. Es un jugador muy completo, un perfil nuestro y que se ha hecho aquí. Vino siendo buen jugador y es una baja muy importante. La de Neno tampoco me gusta, se le ha hecho grande el primer año, pero tiene calidad. Me gustaría que nos lo hubiéramos quedado y que hubiera ido cedido.

Por otro lado, ¿qué gana con la renovación de Linhares?

–Jhonatan ha sido el mejor jugador, el más regular y el más importante del equipo esta temporada y que se quedara era una prioridad. Contábamos con su complicidad también, el chaval dijo que quería quedarse, estaba agradecido y ha sido relativamente fácil porque él quería y ha sido fácil. Ha puesto muchísimas facilidades y me alegro un montón, porque es un jugador clave ahora mismo.

Otra renovación es la suya. Va a empezar la 22ª temporada en el banquillo, un sitio en el que ha vivido de todo

–Las hemos visto de todos los colores. Antes estaban las cosas mucho mejor, pero ahora están mucho más complicadas. Es lo que hay, hay que asumirlo, y afrontar una nueva temporada como un nuevo reto de volver a salvar al equipo y que la temporada siguiente siga entre los mejores. Preparar todo bien, intentar mejorar, el primero yo.

Decía en su anuncio de renovación que "era una obligación moral quedarse". ¿Qué significa eso?

–Significa que el club ahora no lo está pasando bien y todo lo que soy yo se lo debo al Xota. Ahora mismo me necesitan y no puedo irme. Tanto el año pasado como este he creído que me tengo que quedar aquí porque el equipo está sufriendo una importante reestructuración y el club, ya te digo, está pasando mal y yo soy un tío de este club. Seguramente no sea imprescindible, nadie lo es, pero sé que el que más se va a preocupar por este club voy a ser yo, por lo que prefiero estar y dejarme la vida.

Ofertas, entiendo, no le han faltado durante estos años

–Muchas veces porque no me han convencido, otras porque las circunstancias no se han dado. Ha habido veces que he estado muy cerca de salir pero ahora la gente me conoce y sabe que hasta que no se estabilice la situación no me voy a ir de aquí. Este año creo que es muy importante para el club, hemos conseguido salvar al equipo y este año no hemos tenido ninguna estabilidad en casi nada. Hemos tenido muchos problemas de lesiones y a ver si la temporada que viene podemos trabajar sin lesiones, porque aunque tengamos una plantilla más corta que la mayoría, pelearemos.

¿De dónde saca Imanol Arregui cada verano la energía y la ilusión de seguir en el proyecto?

–Cada temporada es diferente y ahora mismo la mayor energía que tengo es ver que tengo que estar aquí y que el club necesita lo mejor de todos los que estamos dentro. Y mi mayor motivación es esa. Evidentemente creo que hay muchos chavales que no han dado lo que tienen que dar. Fabinho y Tony se han pegado prácticamente toda la primera vuelta fuera y no han estado al 100% y creo que son jugadores que tienen mucho que decir aquí también. Casos como los de Dani, Jon... que son jugadores que tienen mucho recorrido y quiero ver ese comienzo de los que yo creo que tienen que ser la base del equipo durante años.

¿Qué supone para el club que Imanol Arregui continúe en el proyecto?

–Nada nuevo. Al final parece que todos los que estamos ahí en el cuerpo técnico, porque yo soy la cabeza visible de todos ellos, nos vamos a dejar la vida para que todo continúe y volver a intentar hacer una base de jugadores fuertes hechos aquí y luego, si la cosa mejora, puedan ser la base de un equipo que pelee por otras cosas. Ahora mismo la pelea es otra, tenemos que ser humildes y saber que vamos a tener que pelear mucho desde el primer partido de pretemporada para seguir creciendo.

En cuanto al verano, ¿cómo se presenta el mercado de fichajes?

–Negro (se ríe). Ahora mismo, si te digo la verdad, miro cosas por curiosidad y por si acaso, pero ahora mismo no tengo en el horizonte, salvo que me digan lo contrario, el equipo es el que es. Veremos si podemos hacer algún retoque antes de que acabe el mercado, pero tampoco me come la cabeza. Si llega algo, estupendo, si no, pelearemos con lo que tenemos, como hemos hecho siempre, y ya está.

Dijo una vez que "los equipos modestos no tenemos derecho a equivocarnos con los fichajes"... ¿cuál es la realidad ahora?

–Sí, es que es así. Hay muchos equipos que se pueden permitir el lujo de fichar a alguien y, si no sale bien, fichar a otros dos o tres en diciembre. Nosotros no podemos hacer eso ahora mismo y que si te equivocas con alguien sabes que te lo vas a comer toda la temporada y que el equipo es el que lo va a notar. Por otra parte los equipos modestos tenemos que fichar con un dinero que para la mayoría es mayor. No es fácil acertar porque son muchas cosas, pero esto es la ley de la oferta y demanda. Si tienes mucha pasta vas a fichar a jugadores hechos. Nosotros no podemos hacerlo y tenemos que optar por jugadores sin hacer, jugadores que necesitan demostrar o jugadores que no están jugando mucho en sus equipos. Tenemos que ir a un perfil de jugador en el que el riesgo es mayor. Pero bueno, hay que hilar fino y en ese sentido, hace dos temporadas, cuando hubo el cambio tan brusco, fichamos a siete jugadores, de los que en Primera División solamente había jugado uno de ellos, que es el único que no sigue, que es César, y todos los demás siguen aquí. Y esa era la apuesta, que todos estos fuesen formando un bloque fuerte. Este segundo año, la mitad no ha podido desarrollar todo su potencial, pero esperemos que el año que viene sirva de experiencia, que podamos dar un pasito más y que después de dos añitos sean los nuevos ejemplos de aquellos que han salido. Pero para ellos fue más fácil porque fueron poco a poco, de una manera mucho más pausada, sin tanta presión... Estos han llegado y se han tenido que comer un rol para el que no estaban preparados. Eso conlleva un riesgo mayor, y es difícil. Lo están haciendo, vamos a marchas forzadas, pero espero más de ellos la temporada que viene.

Es pronto pero, ¿cómo se presenta el próximo año?

–Un poco parecido a este. Creo que va a ser más difícil aun, porque el mercado está que ahora mismo en Italia han disminuido el número de extranjeros, en Rusia, con el tema de la guerra, se están saliendo muchos jugadores... Creo que va a haber mucho más mercado que el año pasado y que los equipos que económicamente puedan reforzarse bien, lo van a hacer y bien. Pelearemos con lo que tengamos, salvo que cambie el tema y podamos firmar algo. l

