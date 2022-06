11 medallas navarras

Ocho patinadores y patinadoras navarros consiguieron este fin de semana un total de 11 medallas en el Campeonato de España de Circuito Júnior y Sénior que se disputó en el parque de Antoniutti en Pamplona.

En total, durante el sábado y el domingo se realizaron cuatro pruebas: 100 metros sprint, 15.000 metros eliminación, 430 metros sprint y 10.000 metros por puntos. Las dos primeras se disputaron el sábado por la tarde y las dos últimas ayer por la mañana.

Las medallas navarras se repartieron entre los equipos de Amaya (3), Txantrea (3) y San Juan (5). Los patinadores galardonados fueron: Luisa Ayala (San Juan), Ruth Arza (Txantrea), Yaiza Salinas (Amaya), Daniela Rodán (Amaya), Jonathan Galar (Txantrea), Maddi Aranguren (San Juan), Gaizka Blanco (Amaya) e Inar Mena (San Juan). Todos lograron una medalla, menos Luisa, Ruth y Maddi; que se llevaron dos metales cada una.



Sin embargo, no se trataba de los únicos navarros que competían, puesto que en el equipo Ciudad Turia (Valencia) se encontraba Daniel Milagros, patinador navarro que está estudiando en la ciudad levantina. Tras sufrir un tirón en el aductor a unos días de competir, el pamplonés tuvo que retirarse de los 100 metros, su "prueba reina". Sin embargo, ayer compitió en los 430 metros y logró llevarse la plata. El sénior del equipo valenciano quedó por encima de Jhoan Guzmán, un patinador de origen venezolano que ha conseguido proclamarse campeón del mundo en una ocasión.

Milagros quiso destacar la felicidad que sintió al poder correr en su ciudad: "Estoy orgulloso de haber patinado aquí en Pamplona con mi gente. Este es un circuito en el que he patinado muchísimo, incluso cuando no estaba reformado. Se agradece estar en casa y encima poder ganar una medalla tan inesperada como esta".

El patinador que más medallas ganó fue el gallego Manuel Taibo (3). La segunda fue la júnior navarra Luisa Ayala del equipo San Juan, la cual logró llevarse dos oros: en 15.000 metros y en los 10.000 por puntos.

"Al final de la carrera pensaba que no había ganado nada porque han puntuado muchas chicas, pero cuando han dicho mi nombre ha sido increíble. No me creo todavía lo que he conseguido, son mis primeras medallas de oro en los campeonatos nacionales, estoy muy emocionada", comentó la patinadora tras proclamarse campeona de España en dos pruebas.

Por su parte, la sénior del Amaya Daniela Rodán no tuvo una faena nada fácil para llevarse la medalla en los 10.000 metros. La patinadora, nacida en Huelva y con raíces colombianas, participó en la prueba con el traje del Amaya, pero no tenía compañeras, ya que el equipo no disponía de fondistas que le apoyaran durante la carrera.

Rodán consiguió el segundo puesto, pero la patinadora que quedó en primer lugar no tenía nacionalidad española, por lo que la del Amaya se proclamó campeona de España. Maddi Aranguren también se benefició de esta situación, puesto que quedó cuarta en esa y otra prueba y ocurrió exactamente lo mismo. Por lo tanto, la navarra se embolsó dos bronces.

La corredora del Amaya destacó lo complicada que le resultó la carrera: "Me ha ido muy bien, aunque ha sido bastante duro porque he competido sin equipo. Otras participantes tenían su equipo en la carrera para ayudarse, pero yo he tenido que ir todo el rato atacando sola para que no me adelantaran ni me doblaran". Además, afirmó que aspira a poder representar a España en los campeonatos internacionales. l

