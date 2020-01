Duelo para evitar el 'Play Off'

Pamplona - La segunda vuelta del Campeonato de Parejas da inicio este sábado en el Labrit para las duplas Altuna III-Galarza y Ezkurdia-Martija, quienes llegan con cinco y cuatro puntos, segundos y terceros en la clasificación respectivamente. Ayer se celebró la elección de material, en la que se decantaron por pelotas más bajas. El objetivo principal de las parejas es evitar el play off que este año se ha implantado en el torneo, y solo el primero y segundo lo evitan para pasar directamente a semifinales. Visto que los líderes Jaka-Zabaleta no ceden apenas puntos, el duelo de este sábado en el Labrit presume de una mayor relevancia. Altuna III y Ladis Galarza buscarán aumentar la diferencia con Ezkurdia y Martija, lo que les daría un importante margen de dos puntos para afrontar los últimos seis partidos del la liguilla. Por su parte, el delantero de Arbizu y el zaguero de Etxeberri buscarán asaltar la segunda plaza. Como precedente del campeonato entre ambas parejas, la victoria de Ezkurdia y Martija en el primer partido de la liguilla 22-17.

Altuna III-Ladis Galarza llegan al encuentro después de lograr cinco victorias consecutivas y solo han sufrido dos derrotas, la citada frente a sus rivales de este sábado y la otra en la segunda jornada frente a los actuales líderes Jaka-Zabaleta. No empezó bien el campeonato la pareja, pero supo reponerse a tiempo y no cedió desde entonces ningún punto, lo que les hace llegar con una gran confianza al Labrit. Jokin Altuna destacó ayer durante la elección de material que esperan un encuentro duro, pero afirmó que no será "ni más fácil ni más difícil que los anteriores". El delantero de Aspe destacó la importancia de la victoria, ya que sería un paso adelante de cara a semifinales: "Este partido tiene mucha importancia ya que nosotros tenemos cinco puntos y ellos cuatro y sería un gran avance ganarles para quitarles ese punto".

Sobre los rivales, el de Amezketa declaró que son dos pelotaris que siempre están en un gran momento y que "durante todo el año tienen pocos días malos y siempre están a un gran nivel. Ezkurdia es un pelotari total y Martija atrás es un seguro de vida", concluyó.

Por su parte, Ezkurdia-Martija vienen de ganar con autoridad a Olaizola II-Urrutikoetxea el pasado día 6 en Eibar (13-22). Joseba Ezkurdia destacó ayer que este es "un partido importante" y aseguró: "Si ganamos les empatamos. Va a ser un partido difícil, ya están en un momento de juego muy bueno. Tendremos que hacer un gran encuentro para tener opciones". El delantero valoró positivamente el trabajo realizado en la primera vuelta del campeonato, sobre el que aseguró: "El objetivo es seguir igual en los siete partidos que restan y ser competitivos en todos ellos. Todavía quedan muchos puntos y tenemos que seguir en la pelea para estar en semifinales", pero aseguró que "estar primeros o segundos es complicado. Hay que ir partido a partido", concluyó.