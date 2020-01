Laso y Albisu siguen con paso firme

Bengoetxea-Mariezkurrena 19

Laso-Albisu22

Duración 55 minutos.

Saques 2 de Bengoetxea y 1 de Laso.

Tantos en juego 5 de Bengoextxea, 1 de Mariezkurrena, 8 de Laso y 2 de Albisu.

Errores 5 de Bengoetxea, 6 de Mariezkurrena, 4 de Laso y 6 de Albisu.

Marcador 2-0, 2-2, 2-4, 2-5, 4-5, 4-6, 6-6, 8-6, 8-7, 8-8, 9-8, 9-9, 10-10, 12-10, 13-10, 13-11, 13-14, 14-14, 14-17, 15-17, 15-18, 17-18, 17-20, 17-21, 19-21 y 19-22.

Incidencias Partido correspondiente a la novena jornada de la liguilla de la primera fase del Campeonato de Parejas de la LEP.M disputado en el frontón Labrit de Pamplona. Lleno, con aproximadamente un millar de espectadores. En el primer partido, correspondiente al Campeonato de Parejas de Segunda, Bakaikoa y Aretxabaleta vencieron 22-16 a Víctor e Iturriaga.

PAMPLONA. Unai Laso y Jon Ander Albisu confirmaron su buen momento de forma venciendo 22-19, en un Labrit abarrotado, a unos combativos Bengoetxea VI y Mariezkurrena II, cuyas opciones de seguir vivos en el campeonato se diluyen con una nueva derrota.



Los navarros, colistas del Parejas, se enfrentaban a la única dupla a la que habían ganado hasta el momento, necesitados del punto para poder pelear por la sexta plaza. De ahí que Oinatz Bengoetxea comenzase agresivo colocando dos ganchos en los dos primeros tantos. La ventaja duró poco para los rojos ya que Laso-Albisu disiparon las dudas con cinco tantos consecutivos.

De aquí al descanso, los fallos en ambas parejas de Baiko fueron los protagonistas e hicieron que el marcador fuese igualado, con empates a 8, 9 y 10.

Con un 12-10 adverso, Laso cogió las riendas de la pareja. El de Viscarret realizó tres remates seguidos en los cuadros alegres que pusieron a los azules 13-14 en ventaja. Una ventaja que se evidenció en un parcial de 8-3 tras el primer parón.

No obstante, la dupla navarra no bajó los brazos. El leitzarra y el de Berriozar tuvieron que emplearse a fondo para superar a Laso, pero Albisu se mostró más serio en la zaga que al inicio y no concedió apenas errores.

Laso y Albisu parecían lanzados hacia la victoria después de pasar el apuro del 17-18 con un saque remate de Bengoetxea, empeñado en no rendirse. Unai Laso no se escondió y respondió con un gancho suspendido en el aire, logrando el 17-20. En el siguiente tanto, Albisu llegó a una pelota en el txoko que colocó a mitad de cancha para poner el 21 en el marcador.

Con cuatro tantos de margen, un fallo de Albisu y un gran gancho de Bengoetxea dejaron el 19-21. El público presente ayer en el Labrit vibraba con una posible remontada de la pareja navarra que luchó hasta el final. Con la pareja azul ansiosa por cerrar el duelo, un error de Mariezkurrena II terminó decantando la balanza hacia Laso y Albisu.

Parejas de primera

JORNADA 9

Irribarria-Rezusta contra Ezkurdia-Martija22-9

Olaizola II-Urrutikoetxea contra Artola-Imaz9-22

Oinatz-Mariezkurrena II contra Laso-Albisu19-22

Jaka-Zabaleta contra Altuna III-Ladis Galarza Domingo, Eibar

CLASIFICACIÓN

PjPGPptftcdf

1.Jaka-Zabaleta871175115+60

2.Altuna III-Ladis Galarza853162143+19

3.Artola-Imaz954177162+15

4.Ezkurdia-Martija954180171+9

5.Laso-Albisu954175183-8

6.Irribarria-Rezusta945162168-6

7.Olaizola II-Urrutikoetxea936140182-42

8.Oinatz-Mariezkurrena II918150197-47

próxima jornada

Oinatz-Mariezkurrena II; Artola-ImazHendaya, viernes 24

Irribarria-Rezusta; Altuna III-GalarzaTolosa, sábado 25

Olaizola II-Urrutikoetxea; Laso-AlbisuPamplona, sábado 25

Ezkurdia-Martija; Jaka-ZabaletaMarkina, sábado 25