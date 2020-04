Un remonte sin contratos

Pamplona – El mundo del remonte está viviendo con especial virulencia la situación provocada por la crisis del coronavirus. Desde que la semana pasada la empresa Oriamendi 2010 anunciase que no iba a renovar los contratos a los pelotaris, unos contratos que vencieron ayer, 31 de marzo. Los remontistas ven con preocupación la situación actual de la modalidad, pese que desde la empresa aseguran que la actividad volverá en cuanto la situación lo permita.

Javier Urriza y Xanti Uterga son dos de los pelotaris que se han visto afectados por la no renovación de los contratos, una situación que ambos comprenden, ya que sin actividad deportiva, la viabilidad de económica de los contratos era muy complicada. Ellos están viviendo la situación actual de dos formas distintas ya que a diario, ellos tienen que intentar compaginar el remonte con la vida laborar.

Xanti Uterga (Doneztebe, 1/8/1984) hasta ahora ha compaginado la pelota con su cargo de alcalde de Doneztebe y desde que se decretaron las medidas de confinamiento, asegura que apenas ha realizado entrenamientos para mantener el físico ya que el trabajo en el ayuntamiento y estar con la familia apenas le dejan tiempo para otras tareas. "Actualmente apenas estoy entrenando. Suelo pasar por las mañanas por el ayuntamiento y por la tarde tengo que cuidar de mis hijos. Como mucho unos estiramientos cuando puedo y poco más", asegura el remontista.

Entrenar por salud mental Por su parte, Javier Urriza (Pamplona, 9/11/1981) también tiene que compaginar estos días su trabajo de ingeniero con mantener la forma física, pero lamenta, "la técnica es imposible de entrenar fuera del frontón en el remonte". "Estos días intento hacer un poco de físico, tanto para el cuerpo como para la salud mental. Intento llevar una rutina. Por suerte el trabajo me ocupa tiempo y me hace estar más entretenido y ocupado. Por las tardes, cuando termino mi jornada laboral, hago un entrenamiento físico, que es lo único que, más o menos, se puede mantener. Este parón a nivel competitivo y técnico es complicado, ya que cuando dejas de jugar una semana ya lo notas. Pero si paras por completo la actividad cuesta coger el ritmo físico, pero sobre todo el técnico", relata Urriza.

A ellos, la no renovación de los contratos por parte de Oriamendi 2010 les ha afectado de igual forma, por lo que desde hoy se encuentran sin contrato con la empresa. Javier Urriza asegura que esta situación para ellos es "más moral que otra cosa" ya que, pese que hubiesen renovado ellos tendrían su sueldo por partidos jugados y afirma que "viendo que no se pueden celebrar competiciones ni tener actividad, la situación es lógica".

"Entiendo que no había más remedio para la empresa. El remonte no está pasando por su mejor momento y, lógicamente, para ellos tener que pagarnos un mínimo de partidos sin haberlos disputado es una carga inasumible. Egoístamente me gustaría atenerme a unos mínimos, pero son los contratos que tenemos y si me pongo en el lado de la empresa es completamente entendible. Sí que nos han dicho de palabra que cuando todo esto termine la intención es retomar la actividad, así que considero que esta situación es algo relativamente lógico", defiende el navarro.

Xanti Uterga también valora la posición de la empresa como algo asumible, pese a que asegura que la decisión a ellos les ha llegado dada, y no han podido negociar nada sobre sus contratos. "Según nos comunicó la empresa, era un tema legal, ya que no se podía llevar a cabo el ERTE. Todos los remontistas tienen un trabajo y el remonte es secundario. Lo que nos dijeron es que en esa situación no podían hacer un ERTE con nosotros y decidieron no renovar los contratos y finiquitarlos. A nosotros no se nos consultó, nos ha venido dado, por lo que no hemos podido decir nada", relata Uterga, quien añade que "para volver a la actividad primero hay que ver como evoluciona todo. La empresa es la que tendrá que dar el paso para ver qué oferta nos hacen a los pelotaris y nosotros tendremos que dar el visto bueno o no. Ahora estamos pendientes de que pase la crisis, pero Oriamendi nos aseguró que tiene un proyecto".

Dos empresas en el remonte Un proyecto que próximamente puede tener nuevos actores, ya que según aseguran los remontistas, una nueva empresa podría aparecer en la modalidad con la intención de promocionarla a lo largo de Navarra y de extender los festivales más allá del Galarreta. "A nivel de Navarra nos han comunicado que hay una nueva empresa que quiere entrar en el remonte. También Oriamendi nos ha dicho que su intención es continuar y de salir a jugar más a frontones cortos. Creo que tenemos un producto impresionante, el remonte en vivo, que es un espectáculo, y si somos capaces de salir cada vez a más frontones y que vayamos nosotros al público antes de que sea este el que venga a nosotros, iremos por el buen camino, y si hay dos empresas seguro que para los pelotaris acaba siendo bueno y para que el remonte vaya hacia arriba", afirma Urriza.

Por su parte, Xanti prefiere analizar la situación desde la cautela y esperar a que las cosas evolucionen según vaya la situación actual: "Vamos a estar pendientes de si se llega a un acuerdo con otra empresa que quiere entrar en el remonte. Pero nosotros de momento estamos parados en ese aspecto y tenemos que dedicar este tiempo a ver venir las cosas y pensarlas. De aquí en adelante veremos. Ahora mismo estamos sin contrato con nadie y veremos cómo evoluciona", confiesa el de Doneztebe.

Ambos remontistas confían en que la situación actual no afecte de forma muy negativa en el remonte, y esperan que cuando todo mejore, la modalidad dé un empujón. "Toda esta situación afectará al mundo del remonte, y no será para bien. Tampoco estábamos en uno de los mejores momentos para la modalidad y esto no ayudará. Pero el pelotazale que va a Galarreta seguirá siendo fiel también a la vuelta de esta crisis. Esperemos que este parón sirva para cargar las pilar y tener nuevas ideas para poder dar un empujón al remonte" relata Xanti Uterga. Por su parte, Urriza mantiene el optimismo sobre el futuro del remonte: "A mí me gusta ser positivo y creo que hay razones para ser optimistas. No creo que esta situación vaya a hundir al remonte. Lo contrario. Creo que es un periodo de reflexión que nos va a permitir volver haciendo las cosas mejor".

