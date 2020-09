Los líderes no negocian

Ezkurdia-Aranguren9

Artola-Rezusta22

Saques 1 de Artola (tanto 10).

Faltas de saque Ninguna.

Tantos en juego 4 de Ezkurdia, 1 de Aranguren, 8 de Artola y 2 de Rezusta.

Errores 6 de Ezkurdia, 5 de Aranguren, 3 de Artola y 1 de Rezusta.

Marcador 0-1, 1-7, 3-8, 4-8, 4-9, 5-15, 7-16, 8-17, 9-18, 9-19 y 9-22.

Incidencias Partido correspondiente a la 13ª jornada de la liguilla de cuartos de final del Masters CaixaBank de la LEP.M disputado en Tolosa. En el primer partido, Salaberria-Ladis Galarza ganaron a Agirre-Larunbe (18-22).

Con tres parejas ya clasificadas para las semifinales del Masters Caixabank, el binomio formado por Joseba Ezkurdia y Aitor Aranguren saltó a la arena de Tolosa con el objetivo de no perder el paso en la búsqueda de un último billete del que, a falta de solo una jornada y a la espera de lo que hagan Oinatz Bengoetxea y Julen Martija, se alejaron al caer derrotados ante Iñaki Artola y Beñat Resusta por un incontestable 9-22. Los líderes del campeonato, con el delantero de Alegia de vuelta a las canchas dos semanas después tras obtener el sábado el segundo negativo en la prueba PCR a la que se sometió para poder retomar la actividad, no negociaron. Vencieron y convencieron una vez más para amarrar la primera posición con una jornada de antelación y asegurarse así verse las caras en semifinales con la pareja que termine la liguilla en cuarto escalón.

Serán los rivales a batir. El partido, de entrada, arrancó con cinco errores gruesos por parte de colorados, cuatro de ellos de un más que impreciso Ezkurdia que pusieron cuesta arriba el ya de por sí complicado y complejo reto de ser más que los intratables líderes. No hizo falta que Artola, con ritmo en las piernas pese a su confinamiento, sacara a relucir su repertorio de golpes ganadores hasta el 0-6. Repitió el de Alegia entonces para ahondar en la herida rival, que no estrenó su casillero de puntos hasta el 1-7 con un dos paredes de Ezkurdia, quien repitió procedimiento para dejar la diferencia en cinco tantos a fin de intentar abrazarse a un choque que amenazó con igualarse, pero nada más lejos de la realidad.

Rezusta, imperial como de costumbre en labores defensivas, se marcó una soberana dejada desde mitad de cancha (4-9) antes de que Artola volviera a adquirir protagonismo para alcanzar el primer descanso con ocho tantos de ventaja (4-12) gracias a un nuevo parcial de 0-4 que fue a más hasta proyectar una diferencia de once tantos (4-15) que puso tierra de por medio. Intentaron reaccionar aun así Ezkurdia y Aranguren, sabedores de la tremenda importancia del punto que había en juego, pero estuvieron lejos de conseguirlo. Demasiado. La cita, no en vano, discurrió en medio de una insalvable superioridad azul.

con autoridad Todo el pescado parecía vendido para entonces y así fue. En medio de una acusada sensación de impotencia por parte de colorados y del dulce sabor de la victoria que volvieron a degustar Artola y Rezusta, estos no tuvieron más que poner el lazo a la tarde. Y no tardaron en hacerlo. No bajaron el pistón y con un último parcial de 0-4 cerraron el choque. Ezkurdia, sobrepasado, y Aranguren, errático, bajaron la cabeza y entregaron las armas antes de tiempo ante unos rivales que volvieron a hacer de la solidez su mejor baza.

La compenetración de ambos volvió a ponerse de manifiesto y ya tienen asegurada la primera plaza para unas semifinales de las que podrían quedar apeados hoy mismo Ezkurdia y Aranguren, incapaces de reivindicarse ante los líderes.