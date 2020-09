Los pelotaris de Baiko se quejan y alzan la voz

tolosa – El descontento es evidente entre la plantilla de Baiko y ayer una amplia mayoría de los pelotaris de la empresa bilbaina se citaron en el frontón Beotibar de Tolosa para dejar claro su malestar por la situación que viven. Oinatz Bengoetxea ejerció de portavoz de un comunicado firmado por los presentes en el acto y ahí expuso los problemas que vivieron con la operaria, todo ello agravado sobre todo después del confinamiento, llegando a crear una "situación insostenible" y los manistas finalmente decidieron alzar la voz firmando 18 de ellos un comunicado.

Los pelotaris destacaron en el manifiesto la fecha del 28 de diciembre de 2018. Cuando Asegarce se convirtió en Baiko Pilota. Una primera decisión que se hizo sin el conocimiento de los pelotaris y que estos fueron informados una vez realizado el cambio, según indican en el comunicado. A partir de ahí, las cosas fueron a peor. "Desde el nombramiento de José Ramón Garai como director general, los pelotaris empezamos a sufrir situaciones que nunca habíamos vivido", reza el escrito. Estos cambios se notaron en los entrenamientos. Los manistas, que muchos contaban con sus propios preparadores para entrenar y lo hacían en sus localidades, tuvieron que cambiar sus rutinas y acudir tres veces por semana a Bilbao o Beasain. Cambios que no solo afectaron a la preparación: "Se nos dijo que en todos aquellos desplazamientos que no fuesen a una distancia mayor de 50 kilómetros de casa, seríamos indemnizados. Ese dinero nunca lo hemos recibido".

El malestar de los pelotaris con la empresa quedó acentuado a la hora de renovar los contratos. "Las conversaciones con José Ramón Garai se han vuelto muy complicadas, con un trato irrespetuoso. Algunos han optado por que la negociación la llevara un asesor cualificado, pero la empresa siempre les ha mostrado a estos compañeros el rechazo a recibir dichos asesores", declaran. Entre las clausulas que tuvieron que firmar los pelotaris para renovar se incluyen la exclusividad total a la pelota, la prohibición de los pelotaris a hablar con los medios de comunicación sin el permiso de la empresa, sanciones que consideran desmedidas, manipulación de los pluses que reciben en los partidos y, desde el ERTE, los pelotaris no disponen de invitaciones, por lo que en caso de sufrir cualquier percance durante el partido no tendrán la ayuda de la gente que les solía acompañar.

Durante la crisis del coronavirus, la empresa solicitó un ERTE y al estar en una situación de incertidumbre, un grupo de pelotaris contrataron un abogado y mandaron un escrito a la empresa para solicitar que se les informara de la situación y de las futuras intenciones. No hubo respuesta y los pelotaris fueron llamados a negociar el acuerdo individualmente. Según reza el comunicado, los pelotaris contestaron a Baiko que irían a negociar como colectivo y con el respaldo del abogado, "siempre manteniendo una postura colaborativa". La respuesta fue desconvocar las reuniones y salir del ERTE al cien por cien.

no renovaciones "Antes de salir del ERTE, José Ramón Garai ofreció renovaciones a algunos pelotaris y varios la rechazaron, argumentando que ese no era el momento y que hablarían más adelante. Su respuesta fue amenazadora y les dijo que ponían en peligro su futuro en la empresa", exponen. Poco después, Iosu Eskiroz no fue renovado y "los pelotaris nos quedamos en shock". Ante esto dos representantes de este grupo de pelotaris decidieron hablar con José Ramón Garai y trataron de llegar a un acuerdo para facilitar las próximas renovaciones, incluida la de Eskiroz, y para ello estaban dispuestos a bajarse el sueldo. Seis horas después de la reunión Víctor Esteban recibió por parte de la empresa la noticia de que no iba a ser renovado. "Creemos que lo que ha sucedido con estos compañeros es indignante. A pesar de que la empresa ha utilizado la supuesta situación económica complicada como argumento, consideramos que las no renovaciones son por motivos extradeportivos". Tampoco fueron renovados Iker Arretxe e Iñaki Etchegoien y en el caso del delantero el homenaje recibido tras sus más de 15 años corrió por parte de la empresa de Aspe y los pelotaris reconocieron en el comunicado que no hubo representación de Baiko.

Los pelotaris comunicaron ayer su malestar y piden ahora que la empresa replantee las decisiones tomadas en los últimos meses y solicitan a José Ramón Garai un "cambio de actitud". "Si nuestras peticiones siguen siendo ignoradas y nos vemos en el mismo trato, nos veremos obligados a tomar medidas más drásticas, como una movilización", afirman. Esta situación también ha provocado que los pelotaris empiecen a formalizar la creación de una asociación para defender sus derechos.

