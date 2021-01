Elezkano y Zabaleta arrollan a Ezkurdia y Ladis Galarza

Ezkurdia-Ladis Galarza3

Elezkano II-Zabaleta22

Duración: 48 minutos de juego.

Saques: 2 de Elezkano II (tantos 1 y 15).

Faltas de saque: Ninguna.

Pelotazos: 395 pelotazos a buena.

Tantos en juego: 2 de Ezkurdia, 7 de Elezkano II y 4 de Zabaleta.

Errores: 3 de Ezkurdia, 6 de Ladis Galarza y 1 de Elezkano II.

Marcador: 1-2, 1-3, 2-18, 3-19 y 3-22.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la liguilla de cuartos de final del Campeonato de Parejas de la LEP.M disputado en el frontón Uranzu de Irun. Encuentro a puerta cerrada.

Bilbao – Danel Elezkano y José Javier Zabaleta recibieron la etiqueta de una de las parejas favoritas ya desde la presentación y la exhibición de ayer ante Joseba Ezkurdia y Ladis Galarza no hizo más que confirmar que si están a buen nivel, será muy complicado derrotarles. Hicieron su trabajo a la perfección. El etxarrendarra dominó con suma facilidad y el delantero de Zaratamo supo entender el juego para dejar las pelotas adecuadas a su compañero y acabar cuando tuvo la oportunidad. Fueron un rodillo y además dieron la sensación de no necesitar arriesgar para llegar hasta el 3-22 final. Este abultado resultado fue consecuencia de un recital en la cancha y también de un mal día de sus oponentes. Ezkurdia fue un querer y no poder. El arbizuarra pronto comprendió los problemas de Ladis Galarza y trató de ayudarle, pero fue en vano. Apenas pudo entrar en acción y sus adversarios les pasaron por encima.

La entrada de los azules fue una de las claves de que el encuentro quedara visto para sentencia tan pronto. En un frontón que no acostumbra a albergar muchos partidos y con el frío del día todavía en el cuerpo de los pelotaris, Elezkano y Zabaleta salieron con mucha fuerza para evitar sustos y pillaron con el pie cambiado a los colorados. El zaguero de Etxarren jugó dando la sensación de estar tremendamente cómodo. Quitó el aire prácticamente en todos sus golpes y fue capaz de dar una vuelta de tuerca más para lanzar duros misiles que no solo se marcharon lejos, si no que también se arrimaron mucho a la pared izquierda. Todo lo contrario reflejó Ladis Galarza. Incómodo desde el inicio, regaló demasiado y su poderosa pegada apenas inquietó a Zabaleta.

En este escenario, Elezkano disfrutó de muchas oportunidades y Ezkurdia apenas pudo hacer daño, demasiado retrasado para ayudar a su guardaespaldas y obligado a atacar desde demasiado lejos. Los colorados sumaron su primer tanto con el 1-2, pero Elezkano y Zabaleta se fueron directos hasta el 1-18. Tras el segundo descanso, la tensión bajo significativamente en las dos parejas, pero los colorados tampoco pudieron maquillar el resultado.