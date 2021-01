Artola suspende por lesión

Urrutikoetxea-Imaz18

Artola-Aranguren16

Duración 66:34 minutos de juego.

Saques 1 de Artola (tanto 11).

Faltas de saque Ninguna.

Pelotazos a buena 530.

Tantos en juego 9 de Urrutikoetxea, 1 de Imaz, 6 de Artola y 3 de Aranguren.

Errores 3 de Urrutikoetxea, 3 de Imaz, 4 de Artola y 4 de Aranguren.

Marcador 0-1, 1-3, 1-4, 2-4, 2-5, 3-6, 3-7, 4-11, 4-12, 5-12, 6-13, 7-13, 9-14, 10-15, 12-16, 13-16 y 18-16.

Incidencias Partido correspondiente a la segunda jornada de la liguilla de cuartos de final del Campeonato de Parejas de la LEP.M disputado en el frontón Bizkaia de Bilbao. Encuentro a puerta cerrada. Finalizó con 18-16 debido a la lesión de Artola, que le obligó a retirarse. En el primer partido, Agirre-Larunbe ganaron a Bengoetxea VI-Urretabizkaia II (14-22). En el tercero, Salaberria-Oier Etxebarria vencieron a Darío-Erostarbe (6-22).

Bilbao – El encuentro de ayer en el Bizkaia finalizó antes de tiempo debido a la lesión de Iñaki Artola, que jugó con Aitor Aranguren. El alegitarra tuvo que retirarse después de sentir un pinchazo en los isquiotibiales con el 18-16 y la victoria fue para Mikel Urrutikoetxea y Ander Imaz, que estrenan con sabor amargo su casillero en el presente Parejas. Hasta la lesión del delantero guipuzcoano, el partido tuvo dos partes diferenciadas. Artola y Aranguren mandaron hasta el 4-12, pero ahí el choque se endureció y el zaratamoztarra y el guardaespaldas de Oiartzun supieron desenvolverse mejor y dar la vuelta al choque (17-16). La dinámica era favorable a los colorados, pero los azules estaban lejos de tirar la toalla. Entonces ocurrió la lesión de Artola y con ello un desenlace llegado antes de tiempo y para nada deseado por ninguno de los cuatro protagonistas.

Con el 16 iguales y en un tanto peloteado, Artola comenzó a notar molestias en su pierna derecha y cuando Urrutikoetxea lanzó la dejada, ni reaccionó. Acabado el tanto, el alegitarra se fue directo a los vestuarios y tras ser intervenido por el médico, decidió probar. Las sensaciones estuvieron lejos de ser las deseadas. Los colorados sumaron otro tanto y en el segundo descanso, Artola decidió retirarse después de que Iñigo Simón, galeno de Baiko, y Pablo Berasaluze le convencieran para parar ante el riesgo que suponía forzar en exceso. "Estaba con buenas sensaciones antes del partido, pero para mi sorpresa, en el tanto que me he quedado clavado, he notado una especie de tirón y la sensación de tener todo agarrotado. Pensaba que era un susto, pero al esprintar me he dado cuenta de que no. No me parecía que fuera una rotura, pero me impedía correr normal y no merecía la pena seguir así. No iba a dar una buena imagen y era mejor prevenir", explicó Artola. El delantero guipuzcoano se hará pruebas complementarias en las próximas horas para conocer el alcance exacto de la lesión y aunque no descarta estar este mismo viernes en Amorebieta, reconoce que lo ve "muy difícil".

Parejas de Segunda Una vez concluido el partido de Primera, tuvo lugar el encuentro del Parejas de Segunda. Darío Gómez, que sustituyó a Javier Zabala, no tuvo una gran actuación y junto a Xabier Erostarbe cayeron por 6-22 ante Iker Salaberria y Oier Etxebarria. El zaguero de Igorre marcó diferencias con sus pelotazos.