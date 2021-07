El episodio final de Plazandreak

"No sabemos cómo nos tocará jugar", destaca Amaia Aldai (Dima, 1990). Plazandreak tiene esa virtud: la incertidumbre. Este lunes toca a su fin el programa deportivo de ETB-1 en el frontón Amorebieta IV zornotzarra con la certeza de que no hay un equipo que sea favorito claro a la txapela. Porque sí, en la cita manista femenina veraniega no compiten por parejas o en el formato individual, sino que lo hacen por equipos. Se cuentan los partidos: tres a doce –dos del cuatro y medio y uno por parejas–. La única vizcaina en liza en el festival competirá en el de el larrabetzuarra Erlantz García, que también tiene a su disposición a la gasteiztarra Leire Garai y la oñatiarra Uxue Osés. "Guardo alguna sorpresa", expresa el preparador. Enfrente, Reyes Azkoitia dirige un trío netamente guipuzcoano: Miren Larrarte (Bidania), Mirian Arraiza (Donostia) y Arrate Bergara (Bergara), que sustituye a la riojana Andrea Capellán, hija del exprofesional Miguel, que está de baja por una neumonía. Enfrente: el final del camino. Enfrente: la gloria.

Para los intereses del bloque de García fue clave el desempeño de Aldai en el individual de la penúltima jornada ante las dirigidas por Mikel Inunziaga. El bloque del zornotzarra necesitaba sacar un solo punto y contaba con la actuación de la gernikarra Olatz Arrizabalaga, una experta en la jaula. "No me esperaba ganar. Olatz es una pelotari que me tiene un poco jamada la cabeza. Cuando escucho su nombre me hago más pequeña. Sin embargo, ellas iban con la presión de tener que ganar un partido y clasificarse. Eso les hizo mal. Fue clave para entrar en la final", evoca la dimoztarra, quien añade que "no sé si he matado los fantasmas, porque es una de las delanteras más importantes que hay en la pelota a mano femenina y a todas nos impone. Siempre afecta que te haya ganado tantos partidos". Vencieron todos sus compromisos y condenaron a sus rivales con un 3-0. Tenían que esperar. Y es que la victoria condujo a una jornada final de infarto, la disputada el pasado lunes, en la que se terminó con un empate a victorias a tres bandas. Las de Reyes Azkoitia se clasificaron por la diferencia de tantos. Las de García, en cambio, saltaron a la cancha con las bajas de Aldai y Osés –confinadas y sustituidas por Berrocal y Gaminde–; así que Leire Garai asumió el liderazgo para sacar el punto necesario por parejas y los tantos que supusieron un segundo empate en el tanteo con las de Inunziaga. La tercera vía para romper las igualadas, la de los enfrentamientos directos, determinó que Garai, Aldai y Osés se clasificaran para la final, en virtud del único pleno de Plazandreak, cimentado en el acotado entre las vizcainas.

"La que menos regale se llevará el gato al agua", analiza Aldai, quien admite que "desde que empecé en el mundo de la pelota creo que he mejorado mucho en la gestión de nervios y procuro no enfadarme mucho, pero no es lo mismo jugar un partido con la tele lejos que con las cámaras pegadas a ti. Eso impone mucho más. Quizás me ha afectado durante el campeonato y por eso me ha costado entrar más a los partidos".

Asimismo, en la grada se contará con presencia de aficionados por primera vez durante toda la competición. 245 espectadores poblarán el bonito escenario zornotzarra; es decir, un 35% del aforo total. Se abrirán las hostilidades a partir de las 19.30 horas, aunque la emisión por ETB-1 será en falso directo (22.30 horas).

LO SIGUIENTE, SAN MATEO

Por otro lado, Iker Amarika, responsable técnico de la competición, ha confirmado que en septiembre se celebrará el Torneo San Mateo y que servirá para que se retome la actividad de la pelota a mano femenina. En la cita tendrán preferencia las pelotaris riojanas y se cruzarán dos categorías: pelota goxua y mixta.