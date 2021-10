Seis navarros buscan el oro en el Mundial sub-23 de pelota

Seis navarros pelean desde este domingo por coronarse como campeones del mundo de pelota mano y herramienta con la selección española: Unai Mata, Andoni Gaskue, Javier Insausti, Asier Mayo, Iñigo Purroy y Marcos Pérez.



Las localidades de Íscar (Valladolid) y Vallelado (Segovia) acogen del 17 al 23 de octubre el 10º Campeonato del Mundo sub-23 de Pelota Vasca en frontón de 36 metros en las especialidades de mano individual, mano parejas, paleta cuero, pala corta, cesta punta individual y femenina.



Ocho países lucharán por llevarse los oros de vuelta a casa. España, Francia y México participan en las seis especialidades. Cuba lo hace en todas menos en cesta femenina, Argentina juega a mano y herramienta, Bolivia está presente en las dos de pelota mano, Estados Unidos lleva jugadores en los individuales de mano y cesta punta y Chile, a paleta cuero.



La cita mundialista se iba a celebrar en octubre de 2020, pero la pandemia obligó a retrasarlo. Con todo lo que ello conlleva. Los pelotaris tuvieron que volver a mentalizarse para trabajar durante todo el año.



Xabier Asiáin, director deportivo de la Federación Española de Pelota, apunta que el objetivo es "refrendar el trabajo que han hecho los deportistas y el equipo técnico en este año y medio de preparación" y en lo deportivo: "Alcanzar el título por naciones con el máximo número de oros".



La clave: gestionar la presión



Ilusión y ganas en los pelotaris

La gran novedad del 10º Campeonato del Mundo sub-23 en frontón de 36 metros es la, acostumbrada a jugarse en los de 54 metros. "Hemos incluido la cesta punta para evolucionar en un deporte muy vistoso", comenta el director deportivo. Se jugará individual en chicos y en parejas femenino: "".El Mundial "es el final del trayecto que empieza con los clubes, luego destacando con las selecciones autonómicas y culmina con la española", explica Asiáin. Además, han tenido un papel importante "".Desde la dirección deportiva están "muy satisfechos con el trabajo que han realizado a nivel técnico, físico y estratégico. Seguro que hay circunstancias complicadas, pero estamos preparados para afrontarlas con garantías", y sentencia: "".es el seleccionador de herramienta y destaca que ". Han batido todos los récords en el tema físico". Resalta el apoyo del Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte (CEIMD) y la Federación Española de Pelota.Respecto al retraso del Mundial por la pandemia, el experimentado técnico navarro ha hecho hincapié en sus jugadores eny afirma: "Ahora los pelotaris son más maduros". El técnico navarro sabe que gestionar la presión será la clave: "Por muy buenos que sean y mucho talento que tengan, si a la hora de la verdad no gestionan bien la presión, el éxito es más difícil".En pelota mano, el entrenador es el navarro. "Llegan bien preparados tanto física como psicológicamente. Se han sacrificado mucho y eso no se puede desaprovechar", opina. No obstante, cree que "toda esa preparación hay que sacarla a relucir cuando los partidos se ponen cuesta arriba porqueque supone un Mundial".En estos meses de preparación, valora el ejemplo de Andoni Gaskue: "Estaba siendo el zaguero referente y en marzo se rompió el tendón de Aquiles. Era muy difícil recuperarse. Forzó los plazos y". En lo colectivo, es un grupo muy bueno: "".: paleta cuero (Javier Insausti, Marcos Pérez e Iñigo Purroy), pala corta (Asier Mayo, Insausti y Pérez repiten) y mano parejas (Unai Mata y Andoni Gaskue). La selección de mano la completan los guipuzcoanos Balerdi, Murua y Senar y el riojano Lerena, mientras que en paleta cuero figura el guizpucoano Estefano y en la de pala corta, el vizcaíno Madariaga. Los seis componentes de las selecciones de cesta punta son de la Comunidad Autónoma Vasca.Los pelotaris navarros afrontan el Mundial con ilusión y ganas de demostrar en el frontón., delantero de Oberena, asegura: "Espero vivir una experiencia positiva rodeado de gente maravillosa y. El de Mendillorri se siente "un afortunado de formar parte de este gran equipo que hemos formado".Su compañero de selección, el zaguero de Ultzama-Buruzgainadmite que "igual no es el torneo en el que más nivel haya, pero un Mundial". En marzo se rompió el tendón de aquiles y gracias a una buena recuperación, podrá jugar: "y con suerte y trabajo he llegado".En herramienta, cuatro de los seis palistas son navarros., del club Tenis, acude como zaguero a paleta cuero y pala corta. "Es el mayor reto. Tengo ganas de demostrar mi buen juego" cuenta y sobre la preparación, explica: "Me ha servido para valorar y decidir mis prioridades sabiendo que hay que sacrificar otras".También acude a las dos especialidades, pero como delantero,, de Oberena. Para él, el Mundial "es lo máximo a lo que aspira un deportista y". Advierte del nivel de Francia, Argentina y México, pero los objetivos son los dos oros: "Tenemos que jugarpero será muy complicado".En pala corta, el palista del Amaya, será el otro zaguero. "Siento mucha alegría y emoción porque". Apunta al "descanso entre partidos" como un factor decisivo porque "va a ser duro física y mentalmente". Y no deja dudas: "".Arriba (i a d): Gaskue, Purroy y Mata. Abajo: Insausti, Pérez y Mayo. Fotos: Patxi Cascante.

UNAI MATA SAMITIER

Especialidad: mano parejas

Lugar y nacimiento: Pamplona, 19/2/2000

Club: Oberena.

Posición: Delantero diestro.

Logros 2021: Campeón del Torneo del Antiguo. Subcampeón de Europa sub-23. En 2020, campeón de España sub-22.