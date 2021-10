Un extra para Bengoetxea

Bengoetxea VI 22

Elordi 13

Duración: 54:38 minutos de juego..

Saques: 4 de Bengoetxea VI (tantos 4, 13, 17 y 20) y 3 de Elordi (tantos 1, 7 y 8).

Faltas de saque: 1 de Bengoetxea VI.

Pelotazos: 241 pelotazos en juego..

Tantos en juego: 11 de Bengoetxea VI y 6 de Elordi.

Errores: 5 de Bengoetxea VI y 8 de Elordi.

Marcador: 1-1, 1-2, 2-3, 6-4, 7-8, 7-9, 8-9, 10-10, 11-11, 14-12, 15-12, 18-13, 21-15 y 22-15. Botilleros: Ejercieron de botilleros Asier García (con su primo, Bengoetxea VI) y Gontzal Urionabarrenetxea (con Elordi) Incidencias: Partido correspondiente a la liguilla de los cuartos de final del Cuatro y Medio de Primera disputado en el frontón Bizkaia de Bilbao. 1.500 espectadores. En el primer partido, Egiguren ganó a Larrazabal (22-17). En el segundo, Olaizola II-Albisu vencieron a Urrutikoetxea-Imaz (22-13).

Bilbao – Oinatz Bengoetxea no es un pelotari acostumbrado a dejarse llevar. Todavía con el duro resultado de su partido ante Peio Etxeberria en el retrovisor y ante un rival crecido como Aitor Elordi, el leitzarra dejó de lado todos esos fantasmas y se agarró una semana más al Cuatro y Medio. Fue mucho más durante todo el partido, físicamente dio un paso adelante con respecto a la semana anterior y a la hora de finalizar los tantos y mover la pelota su habitual destreza marcó diferencias. El delantero navarro venció por 22-15 después de aguantar vivo en la primera parte del choque y crecer en la segunda mitad para llevarse el partido con cierto margen. No era el guion esperado, pero fue el que funcionó. Este resultado le permite jugarse su pase a las semifinales a un todo o nada contra Jokin Altuna. Por su parte, Aitor Elordi queda eliminado y Peio Etxeberria logra la clasificación por primera vez en su carrera.

Una de las preocupaciones del pelotari de Leitza era la exigencia física del partido. Sufrir como le ocurrió ante Peio Etxeberria y no ser capaz de recuperar en la segunda parte. Pero esas malas sensaciones no aparecieron ayer en el Bizkaia y mucho tuvo que ver el juego impuesto por Bengoetxea. Hubo tantos duros y los pelotazos llegaron hasta los 241, pero en muchos de ellos fue el navarro el que dirigió la jugada. Casi sin moverse y moviendo de un lado a otro a Elordi, que en más de una ocasión falló tras haberse tenido que exprimir en defensa. Bengoetxea jugó al ataque y no dudó a la hora de arriesgar. Una apuesta que esta vez le llevó al cartón 22.

Elordi dejó de lado su habitual voracidad rematadora y planteó un partido más alejado del frontis para así evitar el talento en los cuadros alegres del leitzarra y endurecer el choque dibujando un escenario que a priori debía resultar beneficioso para él. Pero Bengoetxea supo adaptarse mejor y dominó con el peloteo. Su juego provocó que el mallabitarra nunca se sintiera cómodo y en los tantos más duros también la moneda cayó cara para el navarro, lo que dio más confianza para afrontar la segunda parte.

Bengoetxea tuvo el partido todo el rato bajo control. Elordi no consiguió dominar lo suficiente con el saque pese a conectar tres en los primeros ocho tantos y eso hizo que no se dieran grandes tacadas. Los dos pelotaris llegaron igualados al primer descanso (12-11) y a partir de ahí el leitzarra estuvo mucho más acertado. Sus arriesgados remates dieron resultado y el vizcaino cometió varios errores que le alejaron aún más del cartón 22.

El partido entre Bengoetxea y Elordi fue el tercero del festival. El honor de participar en el estelar del día fue para Aimar Olaizola. El goizuetarra disputó su último partido en el Bizkaia, frontón que le vio conquistar cinco de sus txapelas. En su último duelo en el recinto vizcaino, venció con Jon Ander Albisu a Mikel Urrutikoetxea y Ander Imaz por 22-13.

PARTIDO EN TOLOSA Asimismo, la segunda jornada de la liguilla de los cuartos de final del Cuatro y Medio de Primera finalizará hoy a partir de las 17.30 horas en el Beotibar de Tolosa. Erik Jaka y Unai Laso se verán las caras en un partido de vital importancia ya que ambos cayeron la semana pasada en sus respectivos encuentros. La victoria es la única opción para el lizartzarra y una derrota le dejaría eliminado matemáticamente y clasificaría para las semifinales a Joseba Ezkurdia, que derrotó el sábado a Mikel Urrutikoetxea.