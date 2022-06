Una gran oportunidad para Eñaut Salegi

"Algún verano he jugado partidos como profesional en Gernika y Markina, pero, como me he pasado los últimos nueve años prácticamente enteros en Estados Unidos, diría que es mi primer gran campeonato en Euskadi", desgrana Eñaut Salegi (Markina-Xemein, 1990).

El zaguero vizcaino debuta este sábado en La Uni de su localidad natal en la segunda jornada del Grand Slam de Markina, segunda prueba del Jai Alai World Tour, a partir de las 20.00 horas. "Tengo un poco de presión y responsabilidad. Espero disfrutar de cada uno de los partidos de cuartos y veremos después qué sucede", confiesa el puntista. El 16 de julio está marcado.



"ESTOY MUY A GUSTO POR JUGAR EN CASA"

Salegi finalizó su vinculación con Dania en diciembre y desde entonces lleva "una preparación específica en el apartado físico y en la cancha". "Me siento bien", agrega. Necesitará estar al cien por cien. Compartirá gerriko con Iñaki Osa Goikotxea y su estreno será ante Barandika-Del Río, que dieron la sorpresa en la primera jornada contra Beaskoetxea-López y aspiran a apuntalar el pase a las semifinales.

"Es una gran oportunidad. Estoy muy a gusto por jugar en mi casa, en mi pueblo", destaca Eñaut, quien recita que "Goikoetxea, además, es uno de los mejores. Es un pelotari que ayuda y habla mucho. Estoy feliz por jugar con él". "Veremos cómo respondo. Mi objetivo es demostrar mi nivel", sentencia el markinarra.



CUATRO MARKINARRAS EN EL CARTEL

El festival, además, cruzará a otros tres puntistas markinarras. Los locales Jokin Arbe e Ion Ibarluzea, sustituto del lesionado Lekerika, se cruzan con Aritz Erkiaga y Zabala, campeones del Winter Series.