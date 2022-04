Fiscalidad, un atractivo pero no el único

El director gerente de la Hacienda Foral, Óscar Martínez de Bujanda Esténoz, señaló en la jornada sobre el reto de la despoblación en Navarra que el Gobierno trabaja en una mesa interdepartamental para analizar posibles medidas fiscales para combatir este fenómeno. Sin embargo, consideró que estas iniciativas no serán "determinantes" para arraigar población en las zonas rurales. Por ese motivo, propuso "potenciar el empleo, los servicios y la digitalización" para favorecer el atractivo de estos pueblos.

Martínez de Bujanda participó en la mesa de debate La fiscalidad, ¿una herramienta para combatir la despoblación?, enmarcada en el acto organizado por DIARIO DE NOTICIAS, y patrocinado por Cohesión Territorial y Magnesitas Navarras.

Junto a él departieron Javier Suárez Pandiello, doctor en Economía, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Oviedo y presidente de la Asociación Iberoamericana de Financiación Local-AIFIL; José Antonio Herce San Miguel, doctor en Economía; y Eduardo Fernández de Pinedo González, alcalde de Kuartango (localidad situada en Álava) y miembro del G-100 (Rural proofing). Este último contó a los asistentes que en un momento determinado decidió trasladar su domicilio de la ciudad al pueblo.

En su primera intervención, Martínez de Bujanda indicó que "el sistema fiscal debe proporcionar los recursos necesarios a las administraciones para prestar los servicios necesarios" y que "si se hacen medidas orientadas hacia la despoblación van a ser piezas dentro de un plan de medidas ambiciosas, por lo que no serán determinantes". Por eso, planteó "medidas selectivas que deben evaluarse bien".

visión académica

¿Qué opción?

Esencial el papel del sector público, pero con recursos

Javier Suárez Pandiello analizó el debate de la fiscalidad para combatir la despoblación desde una perspectiva académica. "A mí no me parece que sea algo efectivo. Estamos en un planteamiento de globalización, y si se habla en términos de bonificaciones fiscales, entramos en contradicciones respecto a lo que se habla en otros ámbitos. Si queremos captar actividades mediante atractivos fiscales no vamos a combatir con lo que tenemos alrededor". Por ello, insistió en que resulta "importante el papel del sector público, aunque para ello debe tener recursos. Yo soy más partidario de esta alternativa", remarcó.

En cambio, José Antonio Herce recalcó que la presencia humana hace que un territorio funcione. "La fiscalidad junto a otros vectores, como la dotación y acceso a servicios, la movilidad, la vivienda y la digitalización, funciona para combatir la despoblación", resaltó.

Por ese motivo, propuso "reducir la factura fiscal de los residentes y los que lleguen a estas localidades en todas las figuras impositivas, como el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o las cuotas a la Seguridad Social, por ejemplo".

Eduardo Fernández de Pinedo González, alcalde de Kuartango (Álava), consideró que la fiscalidad es "una herramienta pero no la solución". Por eso, defendió que "la tributación puede resultar atractiva para empresas para generar empleo, pero hay que estudiar todo de manera detallada".

posible medida

Bajar las cuotas

Noruega, un referente

Herce propuso reducir "la factura fiscal del IRPF en los hogares de los pueblos. Podemos empezar a probar la medida en aquellos lugares donde más lo necesiten".

Para él, el impuesto de Sociedades es importante, pero más las cotizaciones a la Seguridad Social. "Noruega bajó diez puntos la cotización a la Seguridad Social de las empresas que se ubicaban en zonas rurales. Europa recurrió por entender que eran ayudas de Estado, pero este país ganó el litigio. Y ahora Noruega es un referente en esta materia", ejemplificó ante los asistentes a la jornada, que acudieron hasta el hotel Alma Pamplona o siguieron la mesa vía streaming.

José Antonio Herce también expuso como medida para apoyar el desarrollo de los pueblos destinar la casilla del 0,7% del IRPF para fines sociales en la zona rural. "Con esta fórmula se reasigna el dinero para los municipios", añadió. De esta forma Herce fue claro: "Se pueden hacer muchos proyectos si las medidas impulsadas funcionan, pero si no son eficaces, se retiran".

Además propuso en más de una ocasión durante el debate que "hay que pagar más a los profesionales que trabajan en las zonas rurales, como médicos o profesores, entre otros, para conservar los territorios".

Activos

Búsqueda de soluciones

Un proceso de debate entre departamentos

Martínez de Bujanda recordó que Navarra tiene un régimen foral propio, pero remarcó que no hay que olvidar de dónde emana la normativa foral, tanto de Europa como del Estado. "Tenemos competencias en IRPF y en Sociedades, pero no hay que perder esa perspectiva", insistió.

También hizo hincapié en el papel importante de las entidades locales, por medio del sistema de financiación municipal. Y recordó que el Gobierno de Navarra está "en un proceso de debate con una mesa de estudio interdepartamental para valorar medidas fiscales relacionadas con vivienda, medio ambiente, emprendimiento y despoblación. Estamos cogiendo propuestas de diferentes áreas", adelantó.

Pero el director gerente de la Hacienda Foral repitió su mensaje: "Tengo dudas de que unas medidas fiscales favorezcan la implantación de personas en los pueblos".

Martínez de Bujanda puso un ejemplo: "La Comunidad Foral en Sociedades tenía una deducción por creación de empleo en las empresas, pero la aplicación práctica de esta iniciativa estaba siendo pequeña. El comité de expertos llegó a la conclusión de suprimir la deducción y dedicar los recursos a políticas activas de empleo".

Además, valoró "la asistencia al contribuyente", y dijo que la gente joven va a pedir asesoramiento no solo presencial sino también telefónico o virtual. "Hay que atender esa demanda", manifestó.

Suárez propuso "incentivar la innovación" y admitió como otra medida "bonificar la cuota a la Seguridad Social, pero de manera temporal, como un empuje inicial mientras la empresa se instala en la zona rural escogida". El catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Oviedo defendió que "en términos de capacidad de pago vivir en una ciudad cuesta más que en un pueblo", y que no compartía la idea de que "Hacienda deba bajar el IRPF a un señor por habitar en una zona rural".

ámbito rural

Estudio exhaustivo

Detectar las penalizaciones para atajarlas

El alcalde de Kuartango no estaba de acuerdo en "hacer tabla rasa para todos", aunque también señaló, por su parte, que sí "lo están haciendo en países nórdicos" para que constara entre los presentes.

Por ello, Eduardo Fernández de Pinedo propuso realizar un estudio exhaustivo de quién tiene las necesidades y cómo penaliza un determinado territorio a las personas que en él habitan para adoptar medidas. "El sistema fiscal propio puede agilizar estas cuestiones, pero como en todas las administraciones: las cosas de palacio van despacio", añadió. Herce reiteró que "la fiscalidad no es lo único ni lo más importante para los pueblos", pero mostró su convencimiento de que "si se hacen estudios fiscales para incentivos van a funcionar".

Martínez de Bujanda volvió a citar la mesa interdepartamental, de la que tendrán los primeros resultados en abril. "Navarra cuenta con autonomía fiscal, pero debe lograr acuerdos para que las medidas salgan, y ahora mismo todos conocemos la composición del Parlamento foral. El resultado de la receta depende de muchos factores", subrayó.

De esta forma, el director gerente de la Hacienda Foral explicó que nuestra Comunidad no dispone de medidas fiscales para despoblación, es decir, "no hay discriminación positiva para esta población, más allá de iniciativas concretas". Javier Suárez contó que "el problema de conectividad y comunicaciones, por ejemplo, frena a las personas a vivir en la zona rural". Además, este doctor en Economía señaló que es necesario el apoyo de quienes viven en la ciudad para aprobar medidas que beneficien a los pueblos.

cambio de modelo

Alternativas

Soluciones a medida

El alcalde de Kuartango abogó por un cambio de modelo en las zonas rurales. "Las economías verde, circular y colaborativa están funcionando a pequeña escala, algo que hace cinco años era impensable", relató. En este contexto "ya se habla de pagos por la sostenibilidad ambiental, por custodiar el territorio", ejemplificó. Por ese motivo, Eduardo Fernández de Pinedo pidió a los habitantes del mundo rural que tienen que superar el papel de víctimas. "No podemos presentarnos como los pobrecitos, porque no lo somos", repitió.

las alternativas

El mundo rural existe

Legislar de manera transversal

Eduardo Fernández de Pinedo defendió mantener y mejorar los servicios, conservar las comunicaciones, implantar la digitalización y legislar de manera transversal para tener en cuenta el medio rural. "La vivienda es un problema grave, porque a raíz de la pandemia ha aumentado la población, y actualmente no hay oferta para comprar o alquilar inmuebles. En los municipios tenemos la visión de que las leyes se confeccionan desde una perspectiva urbana, y eso debe cambiar", denunció.

Javier Suárez no está de acuerdo en la fusión de municipios como norma general, "porque la población va a seguir estando diseminada, y los servicios van a necesitarse igual en cada zona geográfica". José Antonio Herce propuso simplificar la burocracia para implantarse en los pueblos. "No es lo mismo una cooperativa de tres socios que una quesería industrial de 200 asalariados", reiteró.

Por último, Martínez de Bujanda concluyó que hay que "ofrecer empleo, servicios y transformación digital para arraigar a los habitantes y atraer población en los municipios. Y si queremos que haya gente joven, también debe estar capacitada digitalmente".

