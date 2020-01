Los centros tecnológicos recibirán 29 millones hasta 2022 para impulsar la i+D+i

Pamplona - El Gobierno de Navarra reforzará su apuesta por los Centros Tecnológicos en los próximos tres años con una dotación presupuestaria de unos 29 millones de euros entre 2020 y 2022 (9, 10 y 10 diez millones). La convocatoria, que tiene carácter plurianual y permitirá acometer proyectos más ambiciosos, forma parte de la columna vertebral de ayudas a la innovación con las que contará este año el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital.

El departamento que dirige Juan Cruz Cigudosa contará con una dotación presupuestaria de 127 millones de que euros que persigue "dotar a Navarra de un sistema de conocimiento moderno, robusto y excelente, que trabaje por el futuro de Navarra". Esta asignación no resultará sin embargo suficiente para impulsar de modo decisivo una inversión en I+D+i que se ha estancado en Navarra en la última década, si bien desde el Departamento de Innovación recuerdan la importancia de valorar también la innovación "no solo por el gasto sino por los resultados".

Con 20,4 millones de euros, los presupuestos de la Dirección General de Innovación van orientados fundamentalmente a promover la excelencia de la red de generación de I+D+I, en la que es destacable el apoyo presupuestario a centros tecnológicos y de investigación, así como el fomento de la innovación empresarial, ya que, a través de las Unidades de Innovación Empresarial, las empresas navarras podrán acceder a las convocatorias como agentes de Ejecución del Sistema Navarro de I+D+i, Sinai. Esta es precisamente una de las novedades de enfoque del nuevo Gobierno, que busca no diferenciar entre innovación empresarial y no empresarial, ampliando así las oportunidades del sector privado para optar a las ayudas. Del mismo modo, convertir en plurianuales las ayudas a los centros tecnológicos tiene como objetivo "optimizar los recursos, focalizárlos en la investigación y minimizar la burocracia asociada". Esto permitirá, añadía el departamento, contar con este nuevo marco temporal además de acompasar la ejecución de proyectos con la formación predoctoral y, en resumen, asegurar el talento científico y tecnológico de Navarra.

Por otro lado, se ha producido ya la reserva de crédito plurianual para la convocatoria de doctorados industriales del 2020, que en esta edición se convocarán a través de reglamento general, de manera que no estará considerada como ayuda 'de minimis. Esto supone una ventaja para las empresas navarras, pues implica que no tendrán que renunciar a otras ayudas para poder incorporar talento investigador como ocurría en anteriores ediciones. Estas condiciones implicaban que no se adjudicasen todas las ayudas y que por tanto la partida presupuestaria no se ejecutase en su totalidad. Por eso la partida de doctorados industriales del 2020 es de 610.000?, destinados a cumplir las ayudas concedidas en 2017 y 2018, con el objetivo de evitar inejecuciones y optimizar la gestión.

apunte

Cumplir la ley de ciencia

Más becas. Con estos presupuestos, el Departamento asegura el cumplimiento de la Ley Foral de Ciencia y Tecnología, pues se propone destinar el 1,35% del presupuesto a I+D+i y el 1,76% a Universidades. Asimismo, se favorece la internacionalización y la proyección europea de Navarra en I+D+i. También aumentan las cantidades destinadas a becas y ayudas universitarias en todos los niveles (pregrado, master, tecnólogos y doctorados), con un total de 4,7 millones, al tiempo que se proponen nuevas partidas para mejorar el equipamiento de investigación y facilitar la transformación digital (infraestructuras científico-tecnológicas, 5G y banda ancha). - D.N.

la cifra

1,8: big data, IA...

Una de las novedades de esta Dirección es la creación del servicio de Avance Digital, con partidas cargadas de actividad innovadora para Inteligencia Artificial, Machine Learning o Big Data de hasta 1,8 millones de euros. Entre otros proyectos, dentro del servicio se desarrollará uno, dotado con 145.000 euros, para luchar contra la brecha digital, poniendo especial atención en la Navarra despoblada.

120.000 euros. Para convocatorias de excelencia suprarregionales, como María de Maeztu, Severo Ochoa, u otras de ámbito europeo.