Chivite espera contar con el Plan de Empleo antes de verano

PAMPLONA. La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha confiado en que antes de que finalice el primer semestre del año se pueda contar con un Plan de Empleo "cerrado y acordado" y ha destacado el "talante" de las organizaciones sindicales y empresariales en esta cuestión.

Al respecto, ha explicado que "ya ha habido reuniones preparatorias" y ha destacado que "hay un buen 'feeling', ya hay un documento de cuál va a ser la hoja de ruta que intentaremos cerrar hoy en esta reunión".

Chivite se ha reunido este viernes, en el marco del Consejo de Diálogo Social (CDS), con el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), José Antonio Sarría; el secretario general de UGT Navarra, Jesús Santos; y el secretario general de CCOO Navarra, Chechu Rodríguez.

En declaraciones previas a los medios de comunicación, Chivite ha puesto en valor la reunión de este organismo, que no se reunía desde hacía cinco años, y ha agradecido a la CEN, UGT y CCOO su asistencia, a la vez que ha lamentado la ausencia de ELA y LAB, "a los que también se ha invitado".

La presidenta del Ejecutivo foral ha destacado que el objetivo principal del Consejo de Diálogo Social es la elaboración de un Plan de Empleo este año y ha considerado que "sería deseable" que pueda estar "cerrado y acordado" antes de finalizar el primer semestre.

En este sentido, ha subrayado que "tenemos muchos retos que afrontar en materia de empleo, sobre todo lo que tiene que ver con la calidad del empleo", si bien ha precisado que "hablaremos de siniestralidad, de precariedad, de temporalidad" y políticas activas de empleo. "Se trata de hacer un marco y luego deslizarnos hasta propuestas concretas de cómo solucionar esa problemática que tenemos, sobre todo en calidad del empleo", ha insistido.

La presidenta ha señalado que "todo tiene que ir incardinado" en el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente (S3) y "tiene que tener una coherencia hacia dónde caminamos y qué tipo de empleo queremos generar".

María Chivite ha expresado su confianza en que "si hay un buen talante de todos; y yo creo que compartimos la situación de partida, yo creo que el cómo vamos a andar será más sencillo". "Se trata de dialogar y de llegar a puntos de encuentro para solucionar los problemas que tenemos en torno al empleo y el desarrollo económico de nuestra comunidad", ha subrayado.

En cuanto al apoyo que puede tener el Plan de Empleo entre las formaciones políticas, Chivite ha opinado que hay "una amplia mayoría que puede respaldar medidas que mejoren la calidad del empleo y que, por parte de la Administración, tenemos que impulsar". "Todos estamos de acuerdo que tenemos que combatir la siniestralidad laboral y la temporalidad", ha remarcado.

Preguntada sobre la oposición de EH Bildu al Consejo de Diálogo Social, Chivite ha respondido que este organismo viene de una ley "que la legislatura pasada no se derogó y EH Bildu formaba parte del Gobierno". Por ello, ha considerado el CDS "un instrumento válido".

Asimismo, ha destacado que hay cuestiones a tratar dentro del Plan de Empleo "que vienen de normativa estatal y que creo que nos van a ayudar, como la derogación de la reforma laboral, que espero que se materialice lo antes posible".

En cuanto a la financiación de las medidas que se acuerden, ha indicado que "ya tenemos dentro de los presupuestos cuestiones que tienen que ver con el empleo" entre las que ha citado las políticas activas de empleo.

CEN, UGT Y CCOO APUESTAN "MEJORAR LA CALIDAD DEL EMPLEO"

Por su parte, el presidente de la CEN, José Antonio Sarría, ha considerado "una buena noticia" la reunión del Consejo de Diálogo Social para acordar un Plan de Empleo que "nos debe permitir disminuir la tasa de parados de Navarra, especialmente adentrándonos en los crónicos; mejorar la calidad del empleo, la conciliación, la empleabilidad, y mejorar también la competitividad de las empresas" de cara a que "seamos capaces de mantener los puestos de trabajo" en "esa cuarta revolución industrial".

Sarría ha esperado tener el Plan de Empleo "lo antes posible" y ha confiado en que tenga el apoyo político "de todos los grupos, porque lo que estamos haciendo es intentar mejorar la situación de Navarra y de sus ciudadanos". Sin embargo, ha considerado "difícil" llegar a un acuerdo en junio, como ha expuesto Chivite, "porque hay muchos temas encima de la mesa" y ha considerado que "podría estar en el mes de octubre o septiembre".

El secretario general de UGT Navarra, Jesús Santos, ha destacado que "no podremos acertar si no tenemos un diagnóstico acertado y real de la situación actual de Navarra". Igualmente, ha apostado por "guiarnos por todos los parámetros que marca la S3 y estar las centrales sindicales en aquellas cuestiones en las que no estamos todavía" y por las políticas activas de empleo.

En este sentido, ha afirmado que "es más importante que nunca la calidad en el empleo" y ha destacado que "no hemos sido capaces en Navarra de recuperar los parámetros del desempleo de antes de la crisis". Así, ha señalado que actualmente la Comunidad foral tiene una tasa de paro del 8,9% cuando en 2007 era del 4,7%. "Estamos a mitad de camino de lo que fue las épocas de bonanza de esta comunidad" y "esto requiere que planteemos un buen diagnóstico y que seamos capaces de acertar en las políticas activas de empleo para crear más empleo y de mejor calidad", ha concluido.

Finalmente, el secretario general de CCOO Navarra, Chechu Rodríguez, ha saludado "la voluntad del nuevo Gobierno de relanzar el diálogo social" y ha abogado por "ponernos a trabajar en articular medidas que resuelvan los problemas de la gente", entre los que ha citado el desempleo de larga duración, la calidad de la incorporación de las mujeres y los jóvenes al empleo o la digitalización.

Respecto al Plan de Empleo, ha considerado que "estamos en una clave muy parecida" si bien ha reconocido que "puede haber discusiones en cuanto al papel de las empresas y los sectores económicos donde las empresas puedan plantear problemas en el empleo y la calidad del empleo que se puede generar".

"En el discurso parece que todos coincidimos: hablamos de eliminar o reducir los niveles de temporalidad, de eventualidad y de parcialidad en los contratos, pero evidentemente las empresas son las que tienen que dar un paso adelante", ha resaltado Rodríguez, que ha pedido a la CEN que se implique para que "la economía navarra y las empresas también se vean beneficiadas de ese Plan de Empleo, contando con los trabajadores y trabajadoras de Navarra".