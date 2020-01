UAGN, EHNE y Roncal plantean los problemas ganaderos que ocasiona la presencia del oso en el Pirineo

PAMPLONA. Las organizaciones UAGN y EHNE y la Junta del Valle del Roncal han manifestado este martes, en sesión de trabajo en el Parlamento, que la presencia del oso en el Pirineo ocasiona problemas a los ganaderos y que las medidas que se toman "no son suficientes". Por su parte, el Gobierno foral ha señalado que desde las Administraciones trabajan en medidas preventivas y ha tendido la mano para trabajar entre todos.

El representante de UAGN, Gonzalo Palacios, ha señalado que no están en contra del oso, "sino de que se haya soltado sin consultarnos nada y que esté asesinando nuestro ganado y modificando nuestro modo de vida". "Las osas las ha soltado Francia pero ni desde Navarra ni desde Madrid se ha hecho nada; solo nos dicen el tema de que hay que convivir, pero es muy fácil decirlo desde un despacho donde no te juegas ni el patrimonio ni la integridad física", ha añadido.

Se ha preguntado "cuánto se paga por la tranquilidad de un ganadero que igual a la mañana siguiente no tiene el ganado y que si se ha atacado tiene que buscar las ovejas porque si no no cobra". Ha explicado además la forma de actuar de la osa, que "mata a las ovejas y las esconde". Ha señalado que "son más de 16 ovejas y 4 corderos muertos" y ha asegurado que "según los ganaderos son más cantidad porque desaparecen".

Palacios ha afirmado que los ganaderos no se están acogiendo a las medidas que se plantean desde el Gobierno como los mastines o pastores y que los geolocalizadores y los mensajes SMS "son quizás las medidas que más aceptación tienen", pero "no sirven para evitar ataques". Ha señalado que la introducción del oso "son normas de Europa" y ha manifestado a los parlamentarios que "os hemos elegido los navarros y las normas se pueden cambiar y se tendrán que intentar cambiar".

Por su parte, Patxi Zabalza, de EHNE, ha señalado que "llevamos muchos sustos con las osas en la zona de Navarra". Han sido "ataques a poco ganado, en poco tiempo y con una atípica forma de actuar de la osa al atacar seguido a muchos rebaños". "Se han tomado medidas de cercos, alguno tiene mastín, pero también éste necesita tiempo de aprendizaje", ha dicho.

A su juicio, lo que se hace "no es suficiente". "El cambio de vida que nos da a los pastores del Pirineo es muy fuerte, no podemos tener momento de descanso", ha dicho, para afirmar que "no hay garantías de que no haya ataques aunque se tomen todas las medidas". "No podemos vivir con estas situación", ha afirmado.

Ha intervenido también en la sesión Eneko Eguiguren, en representación del Valle de Roncal, y ha manifestado que la presencia del oso "ha creado problemas en el valle, principalmente a los ganaderos". "Es una medida sin consenso y debe ser solucionada por quienes la han llevado a cabo", ha dicho.

Según ha expuesto, "queda la sensación de que se ha pasado por encima de nosotros y de nuestra capacidad de gestión". "Parece que no nos queda otra que asumir las consecuencias y nuestra voz debiera ser muy importante en este tema", ha comentado, para afirmar que "es necesario un apoyo externo para conservar un modo de vida tradicional".

Finalmente, Pablo Muñoz, director general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, ha explicado que hay "unos 50 ejemplares de oso en el Pirineo" y "esta población no se puede decir que esté dividida en dos núcleos, es una población pirenaica, no entienden de fronteras".

Ha afirmado que ésta "no es una realidad nueva en Navarra, los osos han estado presentes en todo el siglo XXI" y ha indicado que "en la legislatura 2011-2015 hubo 33 ataques de oso con 42 ovejas muertas".

Muñoz ha explicado que "tanto Navarra como el Estado como Europa tienen al oso como especie en peligro de extinción y hay que trabajar en su conservación". "Europa pone el foco en la biodiversidad", ha comentado, para señalar que desde las Administraciones trabajan por que "las afecciones a los ganaderos sean las menos posibles".

Ha explicado así que "en 2019 se han tomado medidas de prevención, que han consistido en geolozaciones, pastores, mensajes SMS, mastines... y no queda otra que trabajar en esta línea", por lo que ha tendido la mano "a todos para trabajar en común". "Se trata de convivir con una población de osos pirenaicos", ha aseverado.