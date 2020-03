El BOE aclara que los autónomos pueden seguir trabajando

pamplona – Los autónomos pueden seguir trabajando a pesar del endurecimiento del Estado de alarma. Esta es la aclaración tras el decreto del domingo sobre qué actividades son consideradas esenciales. Los autónomos quedan fuera del ámbito de aplicación: no son trabajadores por cuenta ajena y no podrían acogerse al permiso retribuido recuperable. Según una información publicada ayer noche por cadenaser.com, no son asalariados, y como no podrían recuperar esas horas ni recuperar esos cobros, deben seguir trabajando. Si tienen trabajadores, ellos sí que deberán cesar su actividad.

El Gobierno publicó ayer noche una edición extraordinaria del Boletín Oficial del Estado (BOE) en el que se aclara la situación de los autónomos. El Gobierno asegura que los trabajadores por cuenta propia, los autónomos, quedan fuera de esa ampliación del estado de alarma y que, por tanto, pueden mantener su actividad.

Además, este BOE extraordinario deja claro que la actividad de sindicatos y patronales en materia de representación también es considerada como fundamental, algo que no se dejó patente en el primer decreto. Esto es así porque estos sindicatos y patronales son los encargados de negociar todos los ERTE que están en marcha y, en caso de dejar en casa a estos representantes, se descarta la negociación, destaca la citada web.

También se añade como anexo el documento que deberán portar aquellos trabajadores que deben seguir trabajando como acreditación de que reúnen todas las condiciones para acudir a su actividad laboral sin que las autoridades puedan multarles.