Bruselas discute un paquete de ayudas para socios externos de la UE

Los responsables de Cooperación de la UE tratarán este miércoles en una videoconferencia cómo unir fuerzas para dar una respuesta europea a la emergencia del coronavirus a nivel mundial. Sobre la mesa tendrán la propuesta de lanzar un paquete de ayudas europeo con un alcance global que responda a las necesidades de los socios externos de la UE.

Los Veintisiete discutirán un plan conjunto de la UE y los estados miembro con una visión global para hacer frente al coronavirus. La idea es que el programa tenga un alcance mundial y de él se puedan beneficiar desde los países de la vecindad europea, a los del continente africano, pero también naciones en una situación de fragilidad en Asia y América Latina.

Todavía no han trascendido las cifras totales de este plan, aunque, fuentes comunitarias apuntan que en su mayoría serán ayudas provenientes de redirigir programas europeos ya existentes. En las últimas semanas, el club comunitario está realizando un esfuerzo para reorientar todos los fondos europeos de programas en terceros países para combatir la pandemia.

El propio Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha venido avisando del peligro que representa para Europa que la pandemia del coronavirus no se ataje en África, debido a que esto puede provocar futuros brotes que lleguen al viejo continente.

Borrell ha insistido en que a Europa le va en su propio interés ayudar a sus vecinos en la contención del virus. "Sus problemas serán nuestros problemas, no podemos solventar la pandemia solo en nuestra casa. Si no se resuelve en África, no se resolverá en Europa", señaló en una rueda de prensa en Bruselas hace unos días.

Los ministros europeos también abordarán fórmulas de coordinación a nivel mundial con otros foros multilaterales como la ONU, el G-7 o el G-20.