Navarra dará una ayuda de 2.200 euros a los autónomos con más dificultades que continúen con su actividad

pamplona – Respiro para los autónomos navarros. El Gobierno de Navarra tiene previsto aprobar hoy el paquete de ayudas más importante para este colectivo desde que se decretó el cierre de la actividad comercial como consecuencia del coronavirus. Y lo hará a través de una ayuda directa extraordinaria que alcanzará los 2.200 euros para aquellos que se han visto más afectados por tener que cesar en su actividad y que la retomen durante al menos 12 meses.

El acuerdo para lanzar estas ayudas es total. Y ha sido negociado por el Gobierno no solo entre las fuerzas que lo apoyan, sino con Navarra Suma y EH Bildu, que ya había solicitado ayudas para este colectivo, por lo que contará con el mayor respaldo político posible. Esta inyección económica tiene como objetivo evitar la destrucción de tejido económico de forma permanente en una situación en la que los ingresos de miles de personas se han visto reducidos a cero. Por ello incluye el compromiso de retomar la actividad al menos un año y deja fuera a aquellas personas que por sus ingresos declarados o por su patrimonio se considera que en menor medida necesitarían de las ayudas. De un colectivo que en estos momentos supera las 47.000 personas, las ayudas beneficiarían al menos al unas 10.000. Para recibir estas ayudas los autónomos deberán haberse acogido a la prestación por cese de actividad regulada en el artículo 17 del Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo, incluida su modificación y su Disposición Final Segunda del Real Decreto 13/2020 de 7 de abril.

Estas ayudas se unen a las que ya aprobó el Parlamento con los votos de Navarra Suma y Bildu el 3 de abril y que ahora serán mejoradas. Así, el Gobierno de Navarra anunciará también hoy una ayuda de 700 euros para los autónomos que hayan permanecido de alta en todo momento en la Seguridad Social (o en otro tipo de mutualidades), que no se hubieran acogido a la prestación por cese de actividad, pero que hayan visto mermada su facturación mensual como mínimo en un 30% respecto de la media de los últimos seis meses.

Para acceder a estas ayudas, los autónomos deberán haber declarado unos ingresos que no superen en cuatro veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que supone 2.151 euros mensuales. La cantidad se eleva en función de las obligaciones familiares que tenga el afectado. En el caso de la segunda ayuda, cuando la actividad no haya cesado pero sí registrado un importante descenso, la ayuda alcanzará los 800 euros si los ingresos no multiplican por tres el IPREM.

"Lo que considero fundamental en estos momentos es el consenso, creo que la sociedad nos demanda a los responsables políticos que seamos capaces de poner por encima de todo el interés general", explicaba Elma Saiz, consejera de Economía y Hacienda, en referencia a estas ayudas, que llegan en un momento muy complicado para la economía.

Así, Saiz estimó que el PIB de la Comunidad Foral puede caer un 9% en los meses de abril y mayo como consecuencia de la crisis del coronavirus. Con vistas a la segunda parte del año, la consejera explicó, en una entrevista con la Cadena SER recogida por Europa Press, que "estamos monitorizando la situación día a día" y el Gobierno baraja dos escenarios. Por un lado, un escenario en "la ansiada 'v' de recuperación, que nos podría llevar a una caída del PIB de un 3,8%". Por otro lado, "si en vez de esa ansiada 'v' nos encontramos con una recuperación más en forma de 'u', podríamos estar hablando de una caída del 4,7%. En todo caso, dijo que "hay que tener muchísima prudencia" con estas previsiones, "porque cualquier variable en el aspecto sanitario puede incidir directamente".

apunte

Impuesto de Patrimonio. En ningún caso una persona autónoma podrá ser perceptora de las ayudas directas si por su elevado patrimonio tuvo que pagar este impuesto en el ejercicio de 2018.

Ayudas compatibles. Está previsto que las ayudas sean compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras Administraciones o entes, públicos o privados, regionales, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que el importe total de las ayudas no supere el límite de intensidad fijado en el artículo 16.3 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

De alta 12 meses. El beneficiario de las ayudas se compromete a permanecer de alta y al corriente de pagos en Hacienda Foral y Seguridad Social durante 12 meses a partir del cobro de la prestación de 2.200 euros. Si se incumple dicha obligación, tendría que reintegrar la parte proporcional de acuerdo con el tiempo que no cumpla con este requisito.

Hijos y mayores. El límite de no superar cuatro veces el IPREM se incrementará en 0,1 veces por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental y de 0,1 veces por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.s