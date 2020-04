El beneficio operativo de VW se desploma hasta marzo un 77%

pamplona – El grupo automovilístico Volkswagen ha anunciado que no cumplirá sus previsiones económicas para este año debido al impacto que el coronavirus está teniendo sobre el sector, después de informar de que su beneficio operativo en el primer trimestre de 2020 descendió un 77%, hasta 900 millones de euros.

Según cifras provisionales de la compañía, el grupo Volkswagen ingresó entre enero y marzo alrededor de 55.000 millones de euros, un 8,3% menos en comparación con los más de 60.000 millones que facturó en el mismo periodo de 2019. De esta manera, su beneficio operativo descendió hasta 900 millones de euros debido, en parte, a las "turbulencias" en los mercados financieros y en los de materias primas, que provocaron "impactos negativos" en el valor "razonable" de los productos básicos. Así, Volkswagen registró un flujo de caja neto negativo de 2.500 millones de euros.

"La actual pandemia ha tenido un impacto significativo en los negocios de Volkswagen. Como resultado, casi todos los concesionarios han tenido que cerrar. La disminución de la demanda de los clientes y la situación de los proveedores llevaron a la paralización de las plantas", han lamentado desde el consorcio alemán.

Asimismo, la dirección de Volkswagen, que quiere arrancar en Pamplona desde el 27, ha anunciado que la compañía no cumplirá sus perspectivas para este año. "Actualmente no es posible determinar cuándo se podrán hacer unas nuevas previsiones. El impacto de la pandemia en la demanda, la cadena de suministro y la producción en la actualidad todavía no se pueden pronosticar", sentenció la empresa.