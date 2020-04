¿Puede caducar la gasolina de mi coche si no lo muevo durante la cuarentena?

Hace ya más de un mes que el Gobierno español decretó el estado de alarma debido a la pandemia del coronavirus. El confinamiento ha provocado que la mayoría de la ciudadanía permanezca en su casa durante más de cinco semanas, situación que se alargará, al menos, hasta el 9 de mayo.

Eso ha provocado que se reduzca drásticamente el número de desplazamientos. Es por eso que millones de coches en todo el Estado permanecen parados en garajes y calles. Pero, ¿la inactividad durante el estado de alarma puede tener consecuencias negativas para nuestros vehículos? ¿Puede caducar la gasolina de los coches que no se muevan durante un largo periodo de tiempo?

La respuesta es no. La gasolina no debería provocar ninguna avería por no moverlo durante un mes, si el vehículo está en buenas condiciones. Sin embargo, si permanece mucho tiempo quieto el combustible acabará deteriorándose y puede afectar de forma grave al motor. Los hidrocarburos no caducan pero sí se oxidan, lo que puede generar compuestos insolubles. El paso del tiempo, el oxígeno o las altas temperaturas causan esta oxidación.

Las nuevas fórmulas que se emplean para elaborar los combustibles garantizan que se mantengan en un óptimo estado al menos un año. En cualquier caso lo recomendable es no dejar la misma gasolina o gasóleo en el depósito durante más de tres meses.

Consejos



Así, para mantener los coches en las mejores condiciones posibles se deberían seguir algunos consejos básicos. Por una parte, es recomendable mantener el depósito a la mitad de su capacidad, así se evitarán posibles averías. En lo que a la batería respecta, es recomendable desconectarla para evitar problemas, o en su defecto, arrancar el coche de vez en cuando.

Para el cuidado de los neumáticos es aconsejable desplazar el vehículo cada dos semanas, pero si el coche no está en el garaje, otra opción en sobreinflar las ruedas; aumentar la presión de las mismas.