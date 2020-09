‘Elige Navarra, elige Vinos DO Navarra’

consumo local. El Consejo Regulador de la DO lanza Elige Navarra, elige Vinos DO Navarra para promover el consumo local con criterios de accesibilidad y diseño universal en el último trimestre. Habrá acciones para apoyar a la hostelería con ANAPEH y a la alimentación con E.Leclerc, Eroski y Carrefour. El consumo del vino se premiará con una pulsera que identificará al cliente que ha elegido Navarra. El 50% del precio de cada accesorio se destinará a una causa solidaria. AEHN convocará la Semana de la Cazuelica y Vino DO.