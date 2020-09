"Tenemos contratos para seguir creciendo los próximos años"

Especialista en la consultoría y la transformación digital de negocios, Avalon abre hoy una serie de entrevistas que cada domingo traerá a estas páginas 'Empresas con valor'

pamplona – José María Martínez-Amutio Prieto es el fundador y presidente del grupo Avalon. Una compañía que ha crecido los últimos meses, dando respuesta a las necesidades del cliente, "no aprovechando sus desgracias".

La primera pregunta es de obligado cumplimiento, ¿cómo está afrontando Avalon este momento tan complejo?

–Trabajamos en un sector esencial para las empresas, si no haces las nóminas, gestionas las ventas o la logística€, son cuestiones que se hacen con sistemas de información. Eso en el mundo industrial, también ocurre en otros sectores, como el eléctrico. Iberdrola produce energía, pero también la distribuye y la cobra, eso se hace con aplicaciones informáticas. Afortunadamente eso nos está salvando. Pero la crisis de 2008 empezó afectando a los mercados tradicionales y a nosotros nos llegó en 2011, y nos llegó en forma de un precipicio brutal. Si las empresas no recaudan, no pueden invertir y los sectores tecnológicos se basan en inversiones para mejorar lo que ya tienen y anticiparse.

En ocasiones como la actual, los que pueden redoblan sus esfuerzos en el salto de la digitalización.

–Los que pueden, claro. Hay que tener recursos. Es posible que las ayudas europeas lleguen en un plazo razonable y parece que, de los 140.000 millones de euros del fondo de reconstrucción, 70.000 van a ser distribuidos entre las administraciones con programas y trabajos muy concretos. Todas las administraciones públicas, locales, autonómicas y la central, tienen que anticipar cuáles son sus necesidades a corto plazo; y van a estar subvencionadas en un porcentaje muy elevado a fondo perdido. Eso va a minimizar el impacto en gran parte del tejido empresarial.

Está bien posicionada la CAV.

–El tejido TIC vasco tiene mucho peso en el Estado, porque hemos sido pioneros y además gracias a la Universidad de Deusto, que fue de las primeras que apostó por las ingenierías en tecnologías de la información. Yo soy uno de los hijos de esa apuesta.

Avalon nació en 2004 y tuvo que enfrentarse pronto a una crisis.

–Sí.

Y ahora de golpe otra crisis.

–Al final es importante pasar página, pero además tienes que haberla leído. La anterior crisis nos afectó con fuerza. Personalmente, como empresario, como fundador y como presidente pasé una etapa de mi vida que no se la deseo a nadie. Fue una lección muy dura. En la crisis actual, y lo digo con la boca pequeña, hemos crecido. No aprovechando las desgracias de los demás, sino sus necesidades. Hemos podido dar cobertura a nuestros clientes en aquellas necesidades adicionales que les surgían. La situación, todos somos conscientes, es terrible, lamentable.

¿Han crecido durante estos meses?

–Hemos crecido durante la pandemia y el espíritu y, desde luego, el objetivo que tenemos es seguir creciendo el año que viene. Hemos conseguido contratos que nos permiten tener la expectativa de seguir creciendo en 2021 y 2022, en la línea que nos hemos marcado en el plan estratégico diseñado hasta 2025.

¿Con qué plantilla cuentan?

–En este momento contamos con 600 ingenieros, distribuidos en varias sedes. Cinco sedes en el Estado y a nivel internacional estamos fundamentalmente en Latinoamérica, con centros de producción en Colombia y en Argentina. Y además tenemos recién abierto, justo antes de la pandemia, un centro en EEUU. Ya nos pasó en la anterior crisis y aprendimos. La anterior crisis nos cogió con seis centros internacionales, con una inversión de unos diez millones de euros. Supimos hacer los deberes y, afortunadamente, sobrevivimos. En esta ocasión lo hemos hecho de otra manera, hemos abierto una delegación, fundamentalmente comercial, en Miami, para abordar el mercado norteamericano. Es un mercado muy potente y tenemos grandes esperanzas, porque las empresas de origen español y especialmente las vascas tienen una alta eficiencia. El mercado tecnológico americano nos atrae muchísimo, porque tienen polos de innovación como el MIT de Boston. Les dejamos que inventen, que innoven, porque son los mejores, pero nosotros sabemos aplicar sus avances de una forma muy eficiente, con nuestras normas y metodologías, y ahí basamos nuestro crecimiento.

¿Qué previsiones manejan?

–Este año facturaremos en torno a 37 millones de euros y el plan estratégico en 2025 pasa por facturar en torno a los 60 millones y contar con 1.200 ingenieros.

Lo que supone duplicar números.

–Sí, los ratios de crecimiento que tenemos son muy significativos.

Entre los clientes de la compañía hay auténticos gigantes, ¿es la base del negocio?

–Sí, tenemos Iberdrola, BBVA, Santander€ Por sectores destacaría la Administración Pública, trabajamos muy poco en ayuntamientos, pero con los que lo hacemos son grandes. Trabajamos con Madrid, en Bilbao hemos trabajado. En comunidades autónomas trabajamos mucho y también con ministerios. Las necesidades de los profesores y estudiantes son similares, aunque en cada comunidad las parametrizaciones sean diferentes. Desde hace cuatro años tenemos cuatro contratos marcos con la Comisión Europea, en licitaciones en las que pugnamos con 30 empresas, y en Naciones Unidas, nos ocurre lo mismo.

¿El futuro pasa por crecer fuera?

–Eso nos va a dar el siguiente salto, a través de Iberdrola, BBVA o Santander, que tienen un mercado internacional potente, estamos haciendo proyectos para ellos. Abriendo varios frentes, diversificando y asegurando nuestra permanencia es como estamos creciendo. Otro de nuestros grandes valores es sanidad, que me viene de familia, porque soy hijo de médico, marido de médica y en breve seré padre de una médica. Además, participé en la gestación de lo que hoy conocemos como receta electrónica y en un proyecto incipiente de lo que es hoy una de las mejores bases de datos de historias clínicas del mundo, la de Osakidetza, y me siento muy orgulloso de que lo tenga mi país. En Nafarroa, en Osasunbidea, llevamos el historial clínico. Con Osakidetza hemos trabajado bastante, implantamos la receta electrónica en 800 farmacias. Con el Ministerio de Sanidad también trabajamos.

Ha comentado antes que el plan estratégico sigue vigente, ¿pero tienen un plan B?

–Sí, pero es ambicioso, los fáciles los cumple cualquiera. Necesitamos confianza en el equipo, pero también una tensión por los objetivos. El plan B pasa por cumplir el plan A. Si no llegamos, no pasa nada, nos adaptaremos. Todos tenemos que hacer un esfuerzo.

Avalon estima que facturará este año 37 millones de euros en línea con el plan estratégico, que prevé ventas por valor de 60 millones en 2025.

Cuenta con 600 ingenieros, pero duplicarán esa cifra los próximos años.

La sede está en Bilbao y tiene presencia en Iruñea, Madrid, Barcelona, Santander, Miami y varias localizaciones en Latinoamérica.

