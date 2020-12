Un problema informático paraliza la 'banca on line' de Kutxabank

Desde las diez de la mañana de ayer los problemas informáticos hicieron que no funcionara la banca en línea, ni a través de la web, ni de la aplicación, ni el servicio de pago a través de Bizum.



Este fallo se ha producido un 30 de noviembre, último día del mes, y prosigue el 1 de diciembre. Unos días en los que se producen numerosas operaciones bancarias como el pago de nóminas, facturas, transferencias y otros pagos similares.



El problema afecta también al pago de compras realizadas a través de Internet con tarjetas Kutxabank. No se puede realizar ninguna operación, según han denunciado muchos clientes a través de las redes sociales.



Ayer sobre las nueve de la noche se solucionaron parte de los problemas, pero esta mañana del martes la banca digital sigue sin funcionar.





@jonepavo Kaixo Jone, hemos registrado una incidencia en la Banca online y móvil, y estamos trabajando para solucionarla lo antes posible. Disculpa las molestias. Saludos^KB — Kutxabank (@Kutxabank) November 30, 2020

Fuentes de Kutxabank han pedidoy han comentado que se trabaja para solucionar el problema lo antes posible.Según han informado fuentes de la entidad, el fallopor la saturación del sistema debido a la elevada demanda de operaciones, por lo que, tal y como han indicado, los técnicos de la entidad trabajan en estos momentos paraSegún han añadido las mismas fuentes, aunque por problemáticas distintas, se estaría dando un fallo similar a cuando se colapsa la compra de entradas online para algún determinado acontecimiento multitudinario, "salvando las distancias", han precisado.