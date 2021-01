Rechazo sindical al ERE de KYBSE: "Han incumplido su compromiso de empleo"

El sindicato CCOO ha expresado su rechazo al ERE presentado por la la fábrica de amortiguadores KYBSE de Ororbia, perteneciente a la multinacional Kayaba, para despedir a 103 trabajadores, y ha criticado que la dirección "ha incumplido su compromiso de empleo".

CCOO ha explicado en una nota que "la planta alega causas económicas y productivas para adoptar esta medida, tras una reducción de ventas del 60% por la crisis económica derivada del Covid; en cambio, en 2019, la empresa obtuvo un beneficio de 2,6 millones de euros".

El secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Navarra, Josema Romeo, ha atribuido el ERE a "una mala gestión de la dirección de la empresa". "Firmamos un convenio a la baja a cambio de que la empresa trajera una nueva línea de amortiguadores a la planta de Ororbia que garantizase el empleo. Podían haber invertido esos beneficios del 2019. Sin embargo, la dirección ha incumplido su compromiso y ahora nos hablan de destrucción de empleo", ha criticado.

El próximo lunes, 18 de enero, tendrá lugar la primera reunión entre dirección y comité para negociar los términos del ERE. CCOO ha confiado en que el excedente de personal se pueda saldar con salidas voluntarias y jubilaciones anticipadas, entre otras alternativas que contempla el convenio. "Desde CCOO nos vamos a oponer rotundamente a cualquier salida traumática y lucharemos para que no haya ni un solo despido. Los trabajadores y trabajadoras no podemos ser la diana sobre la que dispara la dirección de una multinacional a la primera de cambio, sobre todo cuando no cumple sus compromisos", ha afirmado Romeo.