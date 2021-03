El australiano Mathias Cormann, nuevo secretario general de la OCDE

El australiano Mathias Cormann fue elegido este lunes nuevo secretario general de la OCDE para sustituir al mexicano Ángel Gurría a partir del 1 de junio, anunció la organización.

Cormann, ministro de Finanzas de su país entre 2013-20, fue nombrado en una reunión de los embajadores de los 37 países que componen la Organización par la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La selección de Cormann no está exenta de controversia ya que en los últimos meses su candidatura ha recibido críticas en particular de organizaciones ecologistas que le reprochan haber sido uno de los más altos responsables de un Gobierno australiano señalado durante años por su defensa del uso de los combustibles fósiles en general y del carbón en particular.



El que fue titular de Finanzas de ese Ejecutivo hasta que lo dejó a finales de octubre para consagrarse a su campaña, quiso dar garantías sobre esa cuestión en un comunicado hecho público inmediatamente después de que se supiera que iba a ser propuesto como secretario general.



Aseguró que mantendrá las grandes prioridades de Gurría, y entre ellas la de "alentar y promover una acción ambiciosa y eficaz a escala mundial sobre el cambio climático" con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono "de aquí a 2050".