MásMóvil asegura que mantendrá la marca Euskaltel, empleo y sede

BILBAO – El futuro dueño del grupo Euskaltel, la compañía MásMóvil, señaló ayer que ayudará al proceso de digitalización de Euskadi y a la implantación de la nueva tecnología 5G, a la vez que reiteró que mantendrá la sede, la marca y el arraigo del operador naranja en tierras vascas. "Cuidaremos mucho a Euskadi" indicó el consejero delegado de la compañía (CEO), el austriaco Meinrad Spenger. Al mismo tiempo se comprometió a asegurar el empleo al menos cinco años. Mientras tanto, y como era lógico, las acciones de Euskaltel se revalorizaron ayer casi un 16% hasta cerrar a 11,12 euros por acción, prácticamente en los 11,17 euros de la OPA.

El CEO de Más Móvil, Meinrad Spenger, reiteró ayer que la OPA a Euskaltel es un "proyecto de crecimiento" entre dos empresas "complementarias" y afirmó rotundo que no quieren cambiar "ni la entidad, ni la marca, ni la sede de la compañía, ni, por supuesto, la cercanía y el arraigo" al País Vasco.

Spenger mostró su agradecimiento a los accionistas de Euskaltel, –en referencia a Zegona y Kutxabank, principalmente–, porque han cerrado "un acuerdo de colaboración fuerte y de forma rápida". Además, "con compromisos claros, por una parte, el compromiso nuestro de cuidar mucho Euskadi, de invertir, de mantener la marca y asegurar que Euskadi sea una región líder a nivel tecnológico y los accionistas se han comprometido a aceptar nuestra oferta de forma firme e irrevocable".

Aunque la OPA está supeditada a la aceptación de al menos un 75%, con la finalidad de acercarse al 100% para poder excluir Euskaltel de Bolsa, Spenger mostró su confianza respecto a que se lleve a cabo finalmente esta operación. En su opinión, la OPA supone "una gran oportunidad" para los consumidores, la sociedad vasca y, en general, el mercado de las telecomunicaciones. "Con esta operación viene gente de palabra, como los vascos, gente que piensa en un proyecto a largo plazo, sostenible e industrial".

Seis meses para cerrar El máximo responsable de MásMóvil señaló en Radio Euskadi que sus estimaciones son que "la OPA estará cerrada en unos seis meses". Un aspecto que preocupa a los usuarios es saber en qué les puede afectar la operación Y en este sentido, Spenger afirmó que "podrán acceder a la red de mayor capacidad, de mayor velocidad, y de mejor rendimiento de forma inmediata".

Apuesta por el 5G Un aspecto que justifica la oferta desde un punto de vista macroeconómico es que el futuro 5G va a demandar un esfuerzo inversor notable, por ello Spenger recordó que para poder invertir, hay que tener "un cierto tamaño para que sea rentable". "Y nosotros podemos priorizar nuestras inversiones en 5G en el País Vasco y así asegurar que Euskadi sea líder tecnológico y que avancemos conjuntamente de forma fuerte y sostenible" .

Guuk sigue Desde MásMóvil señalan que la compra de Euskaltel no implicará cambios en la política multimarca del grupo y en referencia a su filial vasca Guuk, el mensaje fue claro: "Guuk se mantiene sin ningún tipo de cambio. Tiene su propio hueco y su estrategia de negocio".

En cualquier caso , el consejero delegado de Más Móvil insistió en que Euskaltel "no dejará de ser una empresa vasca. Para nada". "Este es un proyecto en el que se encuentran dos compañías muy complementarias. Euskaltel ha hecho un gran trabajo en liderar las telecomunicaciones en Euskadi en los últimos años y también en Asturias y Galicia. Y este liderazgo lo vamos a intentar fomentar, lo que Euskaltel no tenía era red propia de móvil, tampoco tenía, en su gran mayoría al menos, la última tecnología de fibra óptica que podemos aportar nosotros", señaló en referencia a que el operador vasco no llega con fibra óptica hasta el mismo interior del domicilio del cliente. Por otra parte, Spenger reconoció que MásMóvil ha estado volcado en el mercado residencial y destacó que Euskaltel tiene, por su parte, "mucha experiencia en el mundo empresarial". Y esta combinación puede ser "muy útil" y Euskaltel "puede liderar en el Estado la iniciativa del grupo para el segmento empresarial".

Para el futuro, Spenger señaló que quieren crecer no solo en el sector tradicional , "sino que también trabajan en la financiación al consumo o en energía verde".

El comité pendiente El comité de empresa de Euskaltel espera que Más Móvil aclare las intenciones con su OPA a Euskaltel y si realmente pretende afianzar "un proyecto a largo plazo" o su operación es una "mera inversión de especulación", según afirmó el presidente del comité de Javier del Blanco. Este resalto que trabajarán para asegurar el mantenimiento del nivel de empleo en la compañía así como las condiciones laborales.

OPA de MásMóvil

DE 450 a 2.000. Tras conocerse la OPA, Euskaltel capitaliza en Bolsa unos 2.000 millones de euros. A finales de 2012 cuando entraron los fondos Trilantic e Invest tras pagar 228 millones por el 48%, el operador valía 475 millones. Dos años y medio después salió a Bolsa valorada en 1.200 millones lo que generó valiosas plusvalías a los accionistas que, además, endeudaron a la empresa para pagarse un dividendo de 200 millones de euros. MásMóvil fue opada el pasado año por los fondos KKR, Cinven y Providence valorada en 3.000 millones de euros, con una prima del 20,2%

La cifra

29%

es la revalorización de Euskaltel este año en Bolsa tras el ascenso del 16% de ayer.