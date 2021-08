Los autónomos denuncian a Glovo

Tras una semana desde la entrada en vigor de la Ley Rider, la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, denunció ayer que Glovo está jugando de "manera abusiva" con los algoritmos de sus repartidores para burlar la presunción de laboralidad y seguir usando fraudulentamente el trabajo autónomo, por lo que reclamó a la Inspección de Trabajo que redoble los esfuerzos para evitar los abusos de las plataformas de reparto. La organización de autónomos consideró que la nueva norma supone "un primer paso muy importante" en la lucha contra el uso fraudulento que estas multinacionales hacen del trabajo autónomo para negar derechos a sus trabajadores.

Sin embargo, la secretaria general de Uatae, María José Landaburu, lamentó que "muchos de estos buitres digitales no están dispuestos a cumplir la ley sin más, por lo que es imprescindible un refuerzo en la Inspección de Trabajo para hacer valer la normativa". Uatae ha reflexionado sobre lo "significativo" que resulta que solo una de las grandes plataformas de delivery, Just Eat, esté negociando ya con los sindicatos el primer convenio colectivo del sector, mientras que Deliveroo anunció que abandonaría su actividad en el Estado para evitar ceñirse a la ley. "Que haya solo una compañía que cumpla la ley es lamentable, pero a la vez evidencia que el problema no es intrínseco al modelo de negocio, sino de prácticas deliberadamente abusivas disfrazadas de innovación tecnológica", señaló Landaburu.

solo un 20% contratados

Respecto a Glovo, la organización de autónomos denunció que la plataforma, que anunció que solo contratará en plantilla a un 20% de sus riders, está "jugando de manera abusiva con los algoritmos con los que organiza la asignación de repartos", sometiendo a los repartidores a una "subasta a la baja" en las tarifas aplicadas para, por un lado, abaratar costes y, por otro lado, dar una "apariencia de flexibilidad" que permita revertir la presunción de laboralidad y mantenerles como falsos autónomos.