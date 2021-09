Garamendi ve difícil un acuerdo sobre la prórroga de los ERTE

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ve "complicado" lograr un acuerdo sobre una nueva prórroga de los ERTE antes del Consejo de Ministros del próximo martes, porque "no es muy serio" que el Gobierno les "llame o se presenten los papeles hace dos días", cuando es "un tema importantísimo para miles de empresas". "Hablamos de 270.000 empleos", recordó.

Garamendi tomó parte ayer en el campus de la Universidad de Deusto en San Sebastián en el Encuentro Las oportunidades de la economía española postcovid, organizado por este centro universitario en colaboración con BBVA.

En el foro, además de Garamendi, participaron el presidente de Deusto Alumni, Agustín Garmendia, el director territorial norte de BBVA, Carlos Gorria, y Cristina Iturrioz, profesora e investigadora de Deusto Business School, que moderó el debate.

El presidente de la CEOE se refirió en su intervención a la nueva prórroga de los ERTE, los cuales puso en valor por la "protección" que han supuesto para los trabajadores. En este sentido, defendió que sin los ERTE, muchas empresas hubieran cerrado y habría más de 3,5 millones de nuevos parados.

Garamendi apuntó que "no ha sido fácil" firmar los ERTE y, de cara a la negociación de la nueva prórroga, señaló que en la CEOE no entienden "muy bien" la situación. "Es un tema importantísimo para miles de empresas, hablamos de 270.000 empleos, y no es muy serio que se nos llame o se presenten los papeles hace dos días, de aquí al martes que viene hay que negociar esto", señaló.

Además, criticó que este pasado jueves el Ministerio de Seguridad Social no se presentó a la mesa y se preguntó qué hubiera pasado si hubiera sido la CEOE la que no se hubiera presentado.

En este contexto, ve "complicado" que se logre un acuerdo antes del martes sobre los ERTE que, defendió, "tienen que ser hasta diciembre". "Hemos ido prórroga a prórroga, ahora nos dicen que no es una prórroga, que las empresas tienen que volver a rehacer los temas el día 1, se nos podía haber dicho hace un mes", defendió.

Además, criticó la "impresionante rebaja de las exenciones" en la financiación de la formación de los trabajadores para las empresas, de hasta el 50% para grandes empresas.

En cuanto al actual momento político, señaló que está "muy crispado" y que son "muy necesarios grandes acuerdos políticos" que den "tranquilidad y estabilidad".