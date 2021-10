El 90% de los navarros cree que las cooperativas son "muy importantes" para la Comunidad Foral

El 90% de los navarros considera las cooperativas muy importantes para Navarra, según una encuesta de CÍES presentada en el II Encuentro Cooperativo que se celebra en Pamplona.

Según el estudio, las cooperativas más conocidas son las agrarias, por delante de las empresas de socios trabajadores y las de consumidores usuarios. Tras ellas figuran las cooperativas de vivienda.

"Es indudable la proyección que el cooperativismo tiene hoy en este territorio", ha dicho Ariel Guarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, que ha destacado los planes con los que cuenta la comunidad, así como la cooperación entre el sector público y privado.

Distintos representantes del sector, al que el año pasado se incorporaron 62 empresas, destacaron la capacidad de este modelo no solo para superar crisis, sino para adaptarse a los nuevos retos, así como para vertebrar el territorio.

"Si no fuéramos una cooperativa no tendríamos tiendas en pueblos pequeños de Navarra", ha dicho Jose Antonio Yela, de Eroski, que ha incidido en la importancia de trabajar de forma coherente. "Lo que decimos lo hacemos", ha explicado antes de advertir que la fórmula societaria en sí no es una garantía de éxito. "La cooperativa no es una vacuna", ha dicho.

"Estamos en el 91% del territorio", ha dicho Ignacio Ugalde, de Anel, quien ha destacado que Navarra tiene la tasa de cooperativas más alta de Europa por casa 100 habitantes, así como la velocidad de crecimiento. "En lo que va de 2021 se están creando dos cooperativas a la semana".