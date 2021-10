Gestha sospecha que los señalados en Pandora Papers evitarán las sanciones y condenas

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) sospechan que las personas señaladas en los 'Pandora Papers' regularizarán su situación fiscal antes de que la Agencia Tributaria reaccione, por lo que piden a la ministra, María Jesús Montero, que permita a los técnicos iniciar inmediatamente la inspección de las grandes fortunas y sociedades que ya se conocen.



Gestha ha lamentado a través de un comunicado que la "lentitud" en formar los expedientes retrasará en cuatro meses el inicio de la inspección de las grandes fortunas y sociedades relacionadas en los 'Papeles de Pandora'.



En concreto, Gestha señala que cuando la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria reciba de 'La Sexta' y 'El País' toda la información requerida, entre la que figurará la de las 601 personas de nacionalidad española y 751 sociedades offshore relacionadas, comprobará si los residentes han incluido esas propiedades en el modelo 720 de bienes en el exterior, y si las rentas obtenidas están declaradas en el IRPF y la titularidad en el Impuesto sobre el Patrimonio.



En caso contrario, elaborará una propuesta para incluir en el plan de inspección a las personas y entidades que no hayan declarado. "Sin embargo, en ese tiempo, estas grandes fortunas habrán presentado las declaraciones complementarias que les habrán preparado los grandes despachos de la asesoría española", han advertido los técnicos.



Pese al tiempo al que hacen referencia los Papeles de Pandora, si estas personas no han incluido la titularidad de esas empresas offshore o las propiedades en el extranjero en el modelo 720, esos importes se calificarán como una ganancia patrimonial no justificada que tributará al tipo marginal máximo del IRPF del último año no prescrito, entre el 43,5% y el 48% en 2017.