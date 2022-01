UAGN sacará los tractores a la calle contra el "linchamiento" al sector

El presidente de UAGN, Félix Bariáin, ha criticado el "linchamiento" al sector primario, para el que ha reclamado "respeto", y ha acusado a los partidos políticos y gobiernos, tanto estatal como autonómicos, de los "últimos 50 años" de no haber hecho "nada" para "mantener vivos los pueblos".

Bariáin ha responsabilizado a "absolutamente todos" los gobiernos y partidos, y ha asegurado que en Navarra tampoco se han tomado "medidas reales y efectivas" para fijar población en los pueblos. Algo que pasa, ha dicho, por apoyar a los negocios y emprendedores del mundo rural.

El presidente de UAGN ha comparecido en rueda de prensa, junto con el vicepresidente y secretario de la organización, Gonzalo Palacios y Luis Miguel Serrano respectivamente, ha anunciado que el sindicato va a organizar una serie de movilizaciones que culminarán con su participación en la manifestación del próximo 20 de marzo en Madrid "en defensa de la agricultura, la ganadería y el mundo rural". Según ha indicado, las características de estas movilizaciones dependerán de la evolución de la sexta ola de la pandemia pero ha afirmado que "vais a volver a ver tractores en las carreteras".

Asimismo, ha indicado que, en los próximos días, UAGN se reunirá con EHNE y con la Unión de Cooperativas con el objetivo de que se sumen a estas movilizaciones para que haya "unidad de acción" y que "la presión fuese mayor".

Bariáin ha pedido "respeto" para el sector primario. "No puede ser que cada día nos levantemos con un linchamiento al sector" culpándolo de "las emisiones de CO2, el maltrato animal, la contaminación de las aguas, el exceso de consumo de agua" mientras "tenemos que soportar unos precios de 40 años".

"La realidad es otra, es que la gente del mundo rural se le ha echado literalmente de los pueblos", ha asegurado el presidente de UAGN, que ha precisado que "no ha sido ahora" con las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sino que "es uno más de los que en los últimos 50 años no han contribuido nada en mantener vivos los pueblos".

En este sentido, ha rechazado que "ahora haya fuerzas políticas en España y Navarra que se conviertan en adalid del mundo rural cuando todos han estado en gobiernos y no han hecho nada".

El presidente de UAGN ha asegurado que "todas las medidas que se han hecho han sido tendentes a poner dificultades para la vida en los pueblos, para esa ganadería extensiva". En este sentido, ha puesto como ejemplos la "reintroducción de especies como el lobo y el oso" o un "nulo plan de promoción y precios de varias décadas". Así, ha destacado que la "escasa rentabilidad hace que el ganadero tenga que tener más animales".

Bariáin ha negado cualquier duda sobre la calidad de la carne de las explotaciones ganaderas que "está fuera de toda duda" en Europa, España y Navarra ya que tiene un sistema de trazabilidad a nivel europeo que es "el mejor del mundo" y tiene "la normativa más restrictiva que hay". "Si alguno piensa que un ganadero puede vivir con escasos animales, de empresa familiar, está equivocado" porque, ha resaltado, "esa carne tendría un valor que sería muy difícil de asumir por parte de la población".

A este respecto, ha afirmado que hay sistemas de ganadería intensiva que, en el caso del porcino y el avícola, "tiene que ser así" porque "no ha superficie ni ganaderos para abastecer a la población con extensivo".

"¿Queremos desmantelar un sector y acabar yendo a comprar productos de otros países sin sistema de trazabilidad como, por ejemplo, en la ropa?", se ha preguntado.

Félix Bariáin ha asegurado que "Navarra tiene la peor fiscalidad del Estado" y que los agricultores y ganaderos "vamos a pagar bastante mas en impuestos que el resto del sector del Estado" tras la eliminación del sistema de módulos".

A lo que ha sumado que "tenemos una PAC que lleva décadas fracasando". Al respecto, ha critic

ado que la reforma de la PAC "tenía que poner el foco en las personas" y se ha puesto "en el medio ambiente" que "sin personas es imposible de mantener".

El presidente de UAGN ha asegurado que la agricultura extensiva en Navarra "se ha acabado con la generación que estamos aquí" debido a la falta de relevo porque "nadie va a coger un palo y va a estar 24 horas con ganado sabiendo que lo van a, literalmente, linchar para no llevar un sueldo digno a casa". "Tiempo ha habido y no se ha potenciado", ha reprochado. PLAN DE CHOQUE PARA EL INCREMENTO DE LOS COSTES Y AYUDAS NEXT GEN.

Entre las reivindicaciones del sindicato, Bariáin ha pedido que los fondos Next Generation "lleguen abajo, a los agricultores y ganaderos" y no que "se queden en medio, que es donde se disipan". También ha demandado medidas a favor de las empresas y emprendedores de los pueblos, la aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria "con inspecciones y sanciones", una mayor promoción de sus productos y que la ganadería y la agricultura tenga "un debate en positivo".

De la misma manera, ha solicitado un plan de choque que "combata el incremento de los costes de producción" como la luz, gasoil, fitosanitarios y abonos; una doble tarificación eléctrica y un control de importanciones que "tenga la misma calidad que tenemos aquí".

Por otro lado, ha pedido un plan educativo, desde los colegios a las universidades, que presente el sector primario como "una actividad esencial" ya que, ha criticado, la imagen que se está dando a los niños del sector es que "poco menos que envenena".

MEDIDAS ANTE LAS INUNDACIONES

Félix Bariáin ha criticado, por otro lado, que la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, haya dicho que hay que "limpiar los ríos" tras las últimas inundaciones, mientras que la consejera de Desarrollo Rural, Itziar Gómez, dice que "hay que devolver espacio al río y permitir su expansión natural".

"Eso no son medidas, eso es lo que está haciendo ahora el río, utilizar las fincas de otros agricultores para expandirse", ha remarcado el presidente de UAGN, que ha pedido que se establezcan zonas de inundabilidad, un sistema de seguros "más ágil" y que haya ayudas para que al agricultor "se le compense" y se puedan cobrar "en el minuto uno".