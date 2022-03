Ganaderos navarros derraman leche como protesta en Pamplona

Unos 20 ganaderos se han concentrado en la mañana de este miércoles en la plaza de Baluarte para protagonizar una acción de protesta por la grave situación que atraviesa el sector lácteo.

Estos profesionales han derramado litros de leche para exigir una solución, al mismo tiempo que en el interior del Palacio de Congresos una entidad financiera realizaba una jornada sobre la actividad agraria y cadena alimentaria.

Oier Villanueva, ganadero de Ultzama y afiliado de EHNE, se ha presentado como portavoz de estos profesionales para exigir que el litro de leche como mínimo en el lineal se venda a 80 céntimos.

En una nota han explicado el funcionamiento de la cadena alimentaria: "El ganadero produce leche. Un camionero lo transporta a la empresa envasadora. La empresa envasadora transforma la leche en leche entera, semi desnatada, yogures, etc; y la misma empresa con la misma leche envasa leche de marca blanca y leche de marca. Los transportistas la colocan en diferentes tiendas y grandes superficies. Y el consumidor compra la leche. El consumidor paga un euro por un litro de leche o 0,69 céntimos por el litro de leche de marca blanca. Las grandes superficies ponen el precio a las empresas. Y las grandes superficies les dicen a las empresas cuantos céntimos hay que subir a los ganaderos. Por otra parte, las empresas también fijan un precio según calidades (proteína y grasa) a los ganaderos".

"Seremos de los pocos sectores que no ponen precio al producto que hacen. Estamos viendo cómo salen en la televisión las quejas de los consumidores porque está subiendo la leche, el pan, los huevos, etc. El dinero de los consumidores se queda en la gran superficie. Son las grandes superficies las que están ahogando al sector primario. No vamos a citar a ninguna cadena", han manifestado.

Han exigido cumplir con Ley de la Cadena Alimentaria. Esto significa que "estos productos básicos como la leche subirán. Se acabó la comida low cost", han avisado.

Además se han adherido al paro de trasnportistas porque el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria también les beneficiará. "Nos adherimos a sus reivindicaciones", han destacado.

Por último han denunciado que "la guerra de Ucrania algo tiene que ver con esta carestía de los precios, pero hay una especulación tremenda en torno a la energía".