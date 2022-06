Azpiazu pide a Sánchez que cuente con las comunidades para agilizar los fondos Next

El consejero vasco de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha ofrecido este miércoles a Pedro Sánchez la colaboración de su Gobierno para "agilizar la llegada de los fondos" europeos a las empresas y ha insistido en la necesidad de poner en marcha Proyectos Estratégicos de Recuperación y Transformación Económica (PERTE) regionales. Además, ha reclamado que Euskadi, como el resto de comunidades, participe en el diseño de la adenda –un apéndice complementario al plan de recuperación– que el Estado debe presentar este año a la Comisión Europea para optar a 70.000 millones de euros en préstamos.

Azpiazu ha presidido la inauguración de las jornadas Foro Fondos Next Generation organizadas por el Grupo Noticias en el hotel Dómine de capital vizcaina. Ha canalizado así el mensaje de las administraciones, que "deben ir de la mano" de las empresas en el desarrollo del "ambicioso" programa lanzado desde Bruselas pero gestionado por cada Estado miembro.

Con el objetivo de "garantizar" que el plan Next Generation "sea un éxito", el Ejecutivo vasco lleva dos años "trabajando" para ser un agente activo en el desarrollo del programa. No lo ha conseguido y los empresarios presentes en las jornadas le han la razón. Primero compartiendo el diagnóstico: los recursos no fluyen al ritmo de las necesidades las compañías.

Y segundo reclamando al Gobierno de Pedro Sánchez que "descentralice" cuestiones como los procesos de selección de los proyectos y, por supuesto, la distribución del dinero. Todo ello además con otro condicionante, la ejecución final del programa europeo debe asegurar que las pymes se suban al tren de la recuperación. Las grandes empresas tractoras tienen músculo suficiente para acceder a los programas pero las pequeñas y medianas necesitan facilidades y, de momento, el escenario es demasiado complejo.

En este sentido. el consejero de Economía considera clave evitar "laberintos burocráticos" y acelerar la puesta en marcha de los PERTE. El "retraso" en su ejecución "está demorando su impacto en la economía" en un momento clave, indicó Azpiazu.