El formato del impuesto a las eléctricas tensa al Gobierno

BILBAO – La creación de un impuesto a la electricidad para abaratar la factura de la luz ha servido para dar vuelo a un nuevo elemento de discordia en el Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se vio obligada ayer a admitir que esa tasa no puede ser establecida a través de su inclusión en los Presupuestos Generlaes del Estado, como le recordó unas horas antes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En la polémia terció también Nadia Calviño, que dio la razón a Montero tras ser preguntada sobre la discrepancia en el Gobierno sobre la creación de este impuesto por decreto o a través de las cuentas públicas. Mientras, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista vuelve a subir este viernes, con un repunte del 4,15% con respecto a ayer.

La controversia arranca el miércoles. En un encuentro organizado por Economistas Frente a la Crisis en la Fundación Cajasol de Sevilla, Montero negó que existan discrepancias entre los dos partidos que forman el Gobierno -PSOE y Podemos- en lo relativo a establecer un impuesto a las empresas eléctricas, pero advirtió de que "hay que buscar la fórmula y el vehículo adecuado para su puesta en marcha". El Ejecutivo está enfrascado en un proceso de diálogo interno para consensuar la forma de poner en funcionamiento este tributo. "Es voluntad del Gobierno en su conjunto que aquellos que están obteniendo beneficios del incremento de los precios energéticos, fundamentalmente las empresas eléctricas y petroleras, tengan una mayor aportación al conjunto de arcas públicas", subrayó Montero, que recordó que "los decretos leyes no pueden poner en marcha medidas de nuevas figuras fiscales".

Una insinuación a la inclusión del gravamen en los Presupuestos que no gustó a Yolanda Díaz. A este respecto, la vicepresidenta segunda del Gobierno respondió ayer que "no es posible" crear un impuesto para las eléctricas a través de los Presupuestos porque no lo permite la Constitución. "El artículo 134 en el apartado 7 de la Constitución lo impide, por tanto, con todo el cariño a la ministra de Hacienda he de decirle que no es posible crear este impuesto a través de los Presupuestos Generales", indicó Díaz, que defendió "legislar con carácter inmediato" para poner en marcha esta medida.

Horas más tarde, Montero irrumpió de nuevo en la conversación y afirmó que "no hay polémica", añadiendo que su Ministerio conoce "mejor que ningún otro los elementos técnicos" aparejados y trabaja en "la fórmula que mejor permita acertar" y hacerlo "en el menor plazo de tiempo posible".

PRECIO DE HOY Montero recordó que las tramitaciones de proyectos de ley tienen un amplio plazo y se trata de que "entren en vigor lo antes posible". Por ello, Hacienda está "explorando cuál es la fórmula qué mejor permita acertar" con el objetivo: "una mayor aportación de las eléctricas y empresas de hidrocarburos que están teniendo beneficios, que en este momento se tienen que repercutir para financiar muchas de las actuaciones que permiten paliar [la inflación que afecta] a la gran mayoría social del país". Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró ayer que el Ejecutivo seguirá trabajando junto con la UE para reformar un sistema de fijación de precios de la electricidad que considera "trasnochado e injusto".

Mientras tanto, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista subirá hoy un 4,15%, en el tercer día de aplicación de la denominada 'excepción ibérica' para topar el precio del gas natural para la generación de electricidad, situándose en los 177,90 euros por megavatio hora, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía.