El aumento de los costes de producción continúa en el sector ganadero en Navarra y peligra su continuidad

El incremento de los costes de producción del sector ganadero no para y está llevando a una situación insostenible a las granjas. El precio del cereal va a crecer en solo una semana cien euros la tonelada. Cumplir con la Ley de la Cadena Alimentaria, el nuevo Plan de Desarrollo Rural y un correcto reparto de los fondos europeos pueden aportar esas soluciones.

DIARIO DE NOTICIAS ha organizado una nueva edición del Foro Hiria que ha abordado El sector ganadero en Navarra/Abeltzaintza Secktorea Nafarroan, con el patrocinio del departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y Covegan (Comercial Veterinaria Ganadera).

Revive aquí el Foro Hiria sobre el sector gandero de Navarra:

Esta actividad tradicional con arraigo en el territorio y estratégica para la economía y el mantenimiento de los pueblos padece una fuerte crisis por el incremento de sus costes que no se ven recompensados por el precio que perciben por sus productos, además de la falta de relevo generacional y la baja rentabilidad en algunos subsectores.

El hotel Alma Pamplona ha acogido este encuentro que ha abierto Joseba Santamaria, director del periódico. "El sector sufre una incertidumbre e inestabilidad por esta crisis. Coincide con un cambio social y de modelo económico que debe afrontarse como una oportunidad en este nuevo escenario", ha manifestado. Santamaria ha mencionado "la aprobación de la Ley del Cambio Climático por unanimidad en el Parlamento foral que también afecta a esta actividad en el proceso de la transición ecológico y energética", ha remarcado.

A continuación ha intervenido la consejera Itziar Gómez: "Navarra defiende en este momento duro e incierto un gran pacto de Estado entre la Administración y los agentes de la cadena alimentaria que garantice que los incrementos de costes se repercutan directamente al productor mediante el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria", ha anunciado.

Además han participado el director general de Agricultura y Ganadería, Ignacio Gil; el jefe de Sección de Producción Animal del Servicio de Ganadería, Agustín Poblador; el coordinador de Ganadería de Intia, Mikel Nazabal; el presidente de UAGN, Félix Bariáin; el presidente de EHNE, Fermín Gorraiz; y el representante de UCAN en el sector ganadero lácteo, Juanma Garro.

El Foro Hiria, en imágenes:

ESTRATEGIAS ADAPTABLES AL CONTEXTO ACTUAL

La invasión de Ucrania por Rusia ha agravado la crítica situación que ya atravesaba el sector ganadero en Navarra, ahogado por el incremento de los costes de producción (como piensos, energía y fertilizantes). Como solución para mantener la viabilidad de las explotaciones, Itziar Gómez ha vuelto a insistir en que hay que ser flexibles y dar otro enfoque a la PAC para paliar la crisis estructural de dependencia de materias primas y energía exterior y conservar el abastecimiento alimentario.

"Necesitamos producir más alimentos y más energía para no depender de terceros países. El Ministerio ya ha planteado la posibilidad de cultivar las superficies de interés ecológico, que hasta ahora se dejaban en barbecho y suponen un 7% de la superficie declarada. También se anuncian medidas por el Estado tendentes a rebajar los costes energéticos", ha adelantado. Gómez ha reiterado que las nuevas estrategias deben favorecer la "soberanía alimentaria y energética", porque el sector y el Gobierno tienen "la responsabilidad social de suministrar alimentos a la ciudadanía".

EL PLAN PARA EL MODELO EXTENSIVO

La consejera del ramo ha subrayado que "esta crisis que se prevé larga, golpea a toda la ganadería, pero sobre todo al modelo intensivo". Los diferentes estamentos ya están analizando acciones "de choque".

La Comisión Europea trabaja en flexibilizar la normativa de la PAC o en activar mecanismos de regulación de mercado; y el Ministerio ha anunciado medidas que buscan rebajar el precio de la energía y los combustibles, o cultivar en suelos de interés ecológico.

Gómez ha reiterado el compromiso de su departamento con el sector, y para ello ha mencionado el Plan Estratégico de la Ganadería Extensiva para mejorar este modelo productivo sostenible y de calidad que contribuye a la biodiversidad, al entorno natural y a la fijación de la población en el medio rural; el refuerzo de líneas de ayudas ganaderas del Plan de Desarrollo Rural, o las medidas covid de 2020.

CIEN EUROS MÁS LA TONELADA DE PIENSO

El jefe de Sección de Producción Animal del Servicio de Ganadería, Agustín Poblador, ha manifestado que "es un sector fuerte, con muchos potenciales, pero con la coyuntura actual padece una gran dificultad con la elevación de costes que se agrava con la huelga del transporte"

El coordinador de Ganadería de Intia, Mikel Nazabal, ha recordado que hay un gran reto difícil para compensar los precios. "Los costes de producción en 2021 se encarecieron y la guerra ha sido la puntilla", ha destacado.

El presidente de UAGN, Félix Bariáin, ha dicho que "el sector tiene potencial grande, pero que lleva décadas debilitándose".

El presidente de EHNE, Fermín Gorraiz, ha contado que "los ganaderos han soportado subidas hasta ahora" y que "siguen funcionando", pero ha anunciado que todavía va a incrementar más el pienso: "En un año ha crecido 110 euros la tonelada, pero en una semana va a aumentar cien euros, y en mayo se prevé otros 50 o 100 euros. ¿Quién va a afrontar eso?, ¿El consumidor va a poder pagar el precio que cuesta producir?", ha reflexionado.

El representante de UCAN en el sector ganadero lácteo, Juanma Garro, ha manifestado su preocupación por la situación actual que atraviesan estos profesionales. "Tenemos un gran reto: lograr que agricultores y ganaderos seamos patrimonio de la sociedad", ha reiterado. "La gran distribución debe dar la viabilidad a nuestros productos", ha añadido.

"UNA BUENA EDUCACIÓN EN LOS COLEGIOS"

Garro ha señalado que "la sociedad debe saber que el sector no tiene explotaciones sino ganaderías y fincas agrícolas". "Cualquier comunidad que se crea progresista cuidará al sector primario", ha sentenciado Garro.

Bariáin ha abogado por "una buena educación en los colegios y otros ámbitos" para hablar en positivo de este sector. "A la distribución hay que pedir respeto, para no engañar al consumidor", ha remarcado.

Nazabal ha coincidido con Bariáin en la importancia de impartir una asignatura para abordar "las virtudes de la ganadería como abastecedora de comida y respetuosa con el medio ambiente". Gorraiz también ha apoyado la implantación de esa asignatura.

CONVIVENCIA DE LA GANADERÍA EXTENSIVA E INTENSIVA



Además el presidente de EHNE ha planteado cambiar las formas de producir porque sino el sector está abocado a cerrar, una problemática tanto de extensivo como de intensivo. Poblador ha explicado las diferencias de los modelos: "Todas las ganaderías son necesarias y complementarias con seguridad alimentaria y bienestar animal basadas en normativas exigentes: la intensiva produce la mayor parte de la alimentación y la extensiva es menos dependiente de los cereales y aprovechan sus recursos", ha aclarado. España compra cereales del exterior, y en la coyuntura actual esa dependencia ahoga al sector.

Garro ha advertido que "se están dirigiendo las producciones a los sitios que no deben hacerse" y eso provoca un grave problema al sector ganadero. "Nuestra alimentación no puede depender de terceros", ha sentenciado.

Gorraiz ha defendido la ganadería familiar respecto a las macrogranjas. "La zona tradicional lechera está desapareciendo, con apenas entre 140 y 150 cuadras en Navarra. Por qué está la macrogranaja de Caparroso", ha dicho. Para ello ha destacado que "el Canal también ha permitido ese desequilibrio. "Estas infraestructuras para el sector ganadero no han sido el futuro", ha subrayado. "Con la situación actual, la expresión va a ser: Sálvese quien pueda".

HAY 18 EXPLOTACIONES AL LÍMITE DE CABEZAS DE GANADO

Poblador ha respondido que las empresas abren "donde hay oportunidad de negocio" y ha recordado que hay una normativa que cumplir y que es difícil regular. "Navarra fue la primera comunidad para legislar los tamaños máximos, pero se ha podido solo por temas sanitarios. Hay 18 explotaciones que se encuentran en el límite de los tamaños. Los ganaderos no solo compiten con la empresa que tienen al lado sino en un mercado global", ha destacado.

"NO PUEDE HABER UN PDR QUE CUIDA MÁS A PÁJAROS Y FLORES QUE A LOS PROFESIONALES"

En este contexto, Bariáin ha recordado que "hay más cerdos que navarros" y ha pronosticado que "si esta situación no se soluciona, en cinco años toda la carne que se va a comer va a ser de macrogranjas porque no va a haber ganaderos". "Si compramos al productor local, podremos pagar los sueldos al sector", ha dicho. De esta forma, Bariáin ha denunciado que el siguiente Plan de Desarrollo Rural "va a cuidar más a los pájaros y a las flores que a los profesionales del sector, un error no de este Ejecutivo sino también del resto que han gobernado". Ha reconocido que la consejera Gómez es una "defensora férrea de la ley de la Cadena Alimentaria", y que eso va a ser fundamental para el futuro de ganaderos y agricultores. "Falta promoción de nuestros productos. Hay que salir a vender más no solo el km0. Habrá que vender en el mercado local, nacional e internacional", ha reiterado.

Garro ha hecho hincapié en que hacer cumplir en toda la zona norte de Navarra "todos los planes medioambientales puede hacer peligrar la viabilidad de determinadas granjas". Además ha querido dejar claro que "parece que la gran distribución ha alimentado a la sociedad en esta pandemia, pero no ha sido así: han sido agricultores y ganaderos". También ha introducido el tema de las marcas blancas: "Generan menos empleo y el dinero no queda en Navarra".

LA GENTE DEBE CONCIENCIARSE DE LA IMPORTANCIA DE CONSUMIR PRODUCTO LOCAL

Gorraiz ha pedido que la gente debe concienciarse para que siga demandando alimentos de Denominación de Origen (DO) e Indicación Geográfica Protegida (IGP). "Durante el confinamiento, los consumidores compraron más producto local; pero restaurantes y bares prácticamente no consumen alimentos elaborados en la Comunidad Foral, por lo que ahora nuevamente se ha vuelto a un hábito de consumo anterior a la pandemia", ha relatado. Nazabal ha defendido el reconocimiento de las DO e IGP y que lleguen a la sociedad. "El consumidor debe darse cuenta que gana él con lo que hacen ganaderos y agricultores", ha matizado.

HERRAMIENTAS PARA DAR VUELTA A ESTA SITUACIÓN

Bariáin ha insistido en educar a todos los niveles "desde los colegios a la Administración". Ha señalado que hay "herramientas para solucionar el problema actual, como la Ley de la Cadena Alimentaria, el PDR, los fondos europeos que deben ir a empresas que cumplan con la Ley de la Cadena Alimentaria e inspecciones". Ha insistido en que los consumidores pueden "pagar los alimentos".

Garro ha felicitado a la Administración por "valorar el producto local, sostenible, de calidad y con precio digno". Nazabal ha dicho que desde Intia trabajan en buscar la rentabilidad de las granjas.

Gorraiz ha manifestado que "si no existen ganaderos, el mundo rural cambiaría radicalmente. Hay que conservar el territorio de norte a sur. A parte de producir alimentos de calidad, los ganaderos tienen una labor de apoyar otras actividades económicas locales como el turismo, mantener los pueblos y cuidar el medio ambiente".

REPERCUTIR LOS COSTES EN LOS PRECIOS QUE PERCIBEN LOS GANADEROS

El director general de Agricultura y Ganadería, Ignacio Gil, ha indicado en relación a la crisis actual que va a suponer revisar estrategias a nivel europeo en cuanto a energía y materia prima, como la revisión de la PAC. "Necesitamos otro tipo de medidas de choque: regulación de mercados, medidas fiscales, créditos blandos y ayudas directas. Pero la solución es el pacto de estado donde los incrementos de costes se repercutan en el precio que reciben por los productos".

Además, ha recogido el guante de cómo trabajar "para educar a la sociedad sobre los productos locales", uno de los temas que ha salido en el debate.

Ha defendido la estrategia verde del PDR: "La eliminación de materias activas en la agricultura es una constante, además de las limitaciones de uso de fitosanitarios, la bajada del uso de antibióticos sobre todo en ganadería intensiva, y extender más la superficie protegida. El medio ambiente debe ser un aliado para el sector primario, debemos ir de la mano. Es una herramienta en los PDR", ha destacado.

"LA MACROGRANJA NO ES UN MODELO QUE SIRVE PARA NAVARRA"

Gil ha reiterado su compromiso con el modelo de ganadería familiar. "Fuimos pioneros en la limitación de número de cabezas de ganadero en explotaciones, se intentó modificar la ley de sanidad animal que no se aprobó y ahora buscamos sacar adelante una proposición de ley para prorrogar la moratorio de explotaciones. Las macrogranjas tienen impacto social, mediomabiental y sanitaria con repercusiones en explotaciones y cabaña ganadera, no es un modelo que sirve para Navarra", ha concluido.