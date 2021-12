Navarra, comunidad ciudadana de energía

El Gobierno de Navarra lleva desde 2016 trabajando en adaptar sus políticas al cambio de modelo energético aprobado en el acuerdo de París en 2015, ratificado por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética Europea.

El objetivo es limitar el calentamiento del planeta y, para ello, es imprescindible bajar las emisiones de carbono. Es obvio que este cambio sólo puede venir del compromiso de todos los actores de la sociedad. Los sectores productivos y no productivos debemos contribuir y avanzar en la transformación del modelo energético.



Partimos de una premisa clara: la mejor energía es la que no se consume. Igual de claro es que necesitamos energía para poder mantener nuestro estado de bienestar y que nuestro tejido productivo siga vivo.

La dependencia de combustibles fósiles que tenemos actualmente en Navarra supone un gasto equivalente al 9% de su PIB y tenemos una dependencia de los mercados internacionales incontrolables desde el ámbito local y regional, tal y como estamos viviendo actualmente con las subidas del precio de la luz. El sistema actual no es sostenible. No es sostenible económicamente como muestran los datos mencionados. No es sostenible ambientalmente, porque los datos de emisiones de gases de efecto invernadero muestran una tendencia ascendente constante y mantenida en los últimos años. Y tampoco es sostenible socialmente. Por ello, la transición energética tiene que ser necesariamente justa, inteligente, inclusiva y generar empleo y oportunidades a nivel local.