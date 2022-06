Los tradicionales mercados de abastos se reinventan con su servicio de compra online

Los Mercados de Abastos poco a poco van creciendo gracias a la conciencia social. Las instituciones y los propios comerciantes llevan años promoviendo la compra de cercanía y de calidad basada en productos frescos, locales y de temporada. En Euskadi y Navarra la oferta es amplia y, además, algunos de ellos se han ido adaptando a las nuevas modalidades de compra basadas en la tecnología pudiendo hacer la compra desde sus respectivas páginas webs. Los mercados tradicionales también se reinventan, y no se quedan atrás.

Todos ellos tuvieron que reinventarse durante la época más cruda provocada por la crisis sanitaria que todavía hoy vivimos, dando el salto a la web y ofreciendo sus mejores servicios, la sociedad se dio cuenta de la importante labor que realizaron sus comerciantes, llegando a entregar la compra presencialmente para que nadie se quedase sin comer productos de la tierra.



Mercado de la Ribera (Bilbao)

El Mercado referente de Bilbao, el de La Ribera, cuenta con plataforma online para hacer pedidos cómodamente desde casa. Sin ir más lejos, en marzo de 2022, la Asociación de Comerciantes del Mercado cuenta con acceso directa de la plataforma Kibus, que pone al alcance de toda la ciudadanía bilbaína los mejores productos para su compra. A través de la web se puede dar una vuelta por el Mercado, visitar cada puesto y ver en directo la mercancía de ese día. Incluso se puede hacer peticiones, es decir, se puede especificar como se desea el pescado, como si estuviéramos en el mismo Mercado. Kibus se puso en marcha durante el confinamiento y en 2021 se registraron más de 1.200 usuarios, que confían en los 27 puestos de la plaza: frutas, verduras, pescaderías, panadería, hueverías, pollerías, carnicerías... Todos los alimentos en un mismo centro digital sin renunciar a la calidad.

Mercado de Vitoria-Gasteiz

Mercado de Vitoria es una iniciativa que permite a los puestos del mercado y a sus comerciantes adaptarse a la multicanalidad de la demanda y formando una comunidad de respeto al pequeño comerciante, utilizando para ello el software "Digital Market" desarrollado por Hermeneus World. Más de 40 comercios están adheridos a esta plataforma que ofrece más de 1.000 productos de diferentes categorías. Se lanzó en 2019 y está siendo todo un éxito, porque lo que comenzó siendo una prueba piloto se ha mantenido a lo largo del tiempo. De manera digital también se podrá encontrar la tradición, la calidad y la frescura en la cesta que llega a casa.

La visita online al mercado nos permite comprar productos frescos, locales y de temporada

Mercado de La Bretxa (Donostia)

El Mercado de Abastos del Casco Viejo de Donostia, el más céntrico de su ciudad, La Bretxa, está viviendo un proceso de transformación. Los cambios en el edificio Mercado dan paso a las obras de la plaza del mercado y el edificio Pescadería que muy pronto cambiarán la forma de vivir La Bretxa. Cuenta con 32 puestos que ofertan diferentes variedades de productos que sobreviven a cualquier tendencia sin renunciar a la tradición, al producto de calidad y a su fiel clientela. Además, tienen mucha presencia los baserritarras que llevan cada día los alimentos producidos en sus caseríos, e incluso los delicatessen, fusionando así los tradicional y lo moderno. En 2020, se unieron también a la aventura de vender online de la mano de la plataforma Kibus.



Mercado de Tudela (Navarra)

El mercado de abastos de Tudela.

A diferencia de los centros de la Comunidad Autónoma Vasca, el mercado de Tudela de Navarra no está viviendo ningún proceso de transformación. Cuenta tan solo con unos pocos puestos de carnicería, pescaderías, pollerías, tripicallería, frutas y verduras, ultramarino y un supermercado. Tiene una capacidad de 67 puestos, pero solo una docena están abiertos. Se ubica en el solar del antiguo convento de Nuestra Señora de la Merced. Aunque todavía no haya dado el salto al siglo XXI de la era digital, los productos típicos navarros se encuentran en este escenario: los quesos D.O. Roncal, la ternera de Navarra, los vinos D.O de la Tierra de Estella o Valdizarbe, espárragos, pimientos del piquillo, los famosos cogollos...