De la Rosa: "Fernando Alonso solo viene a pasárselo bien"

El piloto español Pedro Martínez de la Rosa ha asegurado que Fernando Alonso no vuelve a la Fórmula 1 con "ganas de revancha", sino que su único objetivo es "pasárselo bien", al tiempo que ha reconocido que le gustaría estar en el "pellejo" de Carlos Sainz (Ferrari) porque llega "en el momento justo" al equipo italiano y cuenta con "armas para defenderse y hacer un buen trabajo".

"En los entrenamientos de pretemporada Fernando ya iba conduciendo a tope en la segunda vuelta. No le he visto una necesidad de adaptación al coche ni a la categoría de nuevo. Fernando ha estado dos años fuera de la Fórmula 1, pero ha estado compitiendo al máximo nivel en otras competiciones, y cuando no estaba en un karting. Por lo tanto no va a estar oxidado", aseguró De la Rosa en una entrevista concedida a Europa Press.

En cuanto al objetivo del asturiano en la nueva temporada, aclaró que "su sueño solo lo sabrá él". "Viene con las ganas de probarse a sí mismo y volver a luchar en la categoría reina con los coches más rápidos de la historia. Viene sin miedo. Si le sale mal el experimento no pasa nada. Eso es algo muy importante en un campeón, no tienes miedo a hacerlo mal. Fernando no viene a demostrar nada ni con ganas de revancha, solo viene a pasárselo bien. Quiere volver a ser feliz porque él es feliz subido a coches de competición", indicó.

En cuanto a Carlos Sainz, el otro español enrolado en la Fórmula 1, De la Rosa transmitió que "llega Ferrari en un gran momento personal tras cinco años de experiencia". "Tiene las armas para defenderse y hacer un buen trabajo. Si tú entras en Ferrari y no estás formado como piloto, a lo mejor duras poco, como ha pasado con tantísimos pilotos. Carlos llega en el momento justo", dijo.

Tras una mala temporada de la 'Scuderia', el actual comentarista de DAZN se mostró seguro de que "va a volver a ser el equipo que fue". "Ellos nunca pasan temporadas largas sin volver a ganar, es un gran equipo con grandes profesionales que además se está reforzando y tiene a un gran piloto como Leclerc. Me encantaría estar en el pellejo de Carlos", reconoció.

En este sentido, sentenció que "Ferrari no busca a un nuevo Schumacher". "Con la pareja Sainz-Leclerc buscan un equipo equilibrado en el que ambos puedan ganar carreras y se ayuden para ser más fuertes. Es difícil conseguir eso, ahora la relación es fantástica, pero luego la fricción del día a día y las carreras muestran el carácter real de cada piloto. Pero a priori veo esa intención de hacer un equipo muy homogéneo sin un líder", analizó.

"Mercedes y Hamilton siguen siendo los favoritos"



"Leclerc conoce mejor el equipo y ese coche fue diseñado el año pasado a su alrededor", remarcó De la Roza, que sin embargo aclaró que "cuando uno es un gran piloto se adapta a lo que sea". "Carlos se adaptó muy rápido en Baréin. Las pretemporada hay que cogerlas con pinzas, pero si miramos el acumulado de todos los días fue el tercer piloto más rápido, así que velocidad mostró", recordó.

A punto de arrancar el Mundial con el Gran Premio de Baréin, el barcelonés, que compitió con equipos como McLaren o Jaguar, avanzó cuál deber ser la meta de Alonso y Sainz en la primera carrera del año. "Me daría con un canto en los dientes y sería un buen resultado si los dos acabaran entre los ocho primeros. Creo que sería un grandísimo resultado para empezar", valoró.

En cuanto al panorama general de la Fórmula 1, advirtió de que "Mercedes ha tenido problemas de fiabilidad en pretemporada y no tiene esa superioridad de otros años", pero también que "decir que eso es un problema son palabras mayores".

"Después de siete años de dominio absoluto, quizá estemos ante la primera en la que tiene que sudar la camiseta, pero son tan buenos que su capacidad de reacción es imprevisible. Mercedes y Hamilton siguen siendo los favoritos sin ninguna duda. Solo hay dos equipos que pueden luchar por el título en este momento, Mercedes y Red Bull. Más allá, creo que los demás van a estar en un escalón inferior", finalizó.