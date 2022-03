Alonso: "Hemos puntuado, ya es una mejora"

Fernando Alonso, piloto español de Fórmula Uno, afirmó este miércoles que puntuar el domingo en el Gran Premio de Bahrein, el primero de la temporada, ya supone una mejora respecto al curso anterior, en el que el equipo BWT Alpine se fue de vacío tras la primera carrera del curso.



En concreto, en Bahrein Fernando Alonso sumó dos puntos tras acabar la carrera en la novena plaza, mientras que su compañero Esteban Ocon consiguió seis después de ser séptimo. A pocos días del Gran Premio de Arabia Saudí, el piloto asturiano habló sobre sus primeras sensaciones de la temporada.



"Los dos coches han puntuado, que es lo principal para nosotros desde la primera carrera. El año pasado no conseguimos ninguno en Bahrein, así que ya es una mejora", dijo en declaraciones recogidas por el equipo BWT Alpine.





?? Double ?? Points ?? What a start to the season.#BahrainGP @alo_oficial @oconesteban pic.twitter.com/lOVK7pyflt