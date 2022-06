Leclerc firma en Bakú su sexta 'pole' del año

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Baku, donde lo acompañará en la primera fila el mexicano Sergio Pérez (Red Bull).



Leclerc, de 24 años, firmó su decimoquinta 'pole' en la F1 -la sexta del año- al dominar este sábado la calificación, en la que cubrió, en su mejor vuelta, los 6.003 metros de la pista de la capital azerbaiyana en un minuto, 41 segundos y 359 milésimas, 282 menos que 'Checo', que arrancará segundo en Azerbaiyán, donde el mexicano ganó el año pasado.





