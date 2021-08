Una vis cómica abierta a la experimentación

Con una innata capacidad para hacer reír, se amolda a la perfección en el cuerpo de personajes cercanos y amigables. Adrián Stratta, nuestro anfitrión de esta semana, nos cuenta que, efectivamente, suele hacer papeles cómicos. Sin embargo, como actor, disfruta experimentando y retándose a sí mismo componiendo personajes muy alejados de sí mismo. "Vivimos en una industria donde se nos encasilla mucho, así que muchas veces te llega a aburrir repetir los mismos personajes. Quiero personajes que me enseñen a pensar de otra manera y quiero entrar en lugares no cotidianos, ya que ahí es donde más creativo te tenés que poner", afirma.

Como prácticamente cualquier actor ha trabajado de muchas cosas para comer. "He hecho mucho call-center, de camarero€ e incluso trabajé mucho tiempo armando cajas. Asentado en recursos humanos, llegó un momento en el que descuidé mucho mi verdadera profesión. Trabajaba trece horas al día y ganaba bien, pero no podía trabajar de actor ni hacer publicidad así que decidí apostar por seguir mi vocación", asegura. Una pasión por la actuación que sigue intacta. "Nunca he caído en querer dejarlo, sino todo lo contrario. Siempre he asumido las dificultades. Tengo una profesión injusta, poco grata. Somos muchos y pocos personajes, pero lo bueno es que en estos últimos años, el 'streaming' te permite hacer lo que quieras. Antes dependías más de que te llamaran, pero ahora, si quieres hacerlo lo haces, lo grabas y lo subes. Ya no tienes la excusa de que no te llaman", asegura.

Así hizo ya hace cinco años con 'Los cerdos', una webserie argentina, cuyo capítulo piloto está disponible en YouTube, cuenta ya con muchos seguidores vascos desde que nuestros anfitriones se asentasen en Bilbao hace nueve meses. Escrita y dirigida por Rodolfo Serrano, con Marcelo Misson como productor ejecutivo, y protagonizada por Adrián Stratta y Vicky Bello, cuenta los derroteros de Andy y Pierina, dos artistas de poco talento que se enfrentan al primer casting de la obra del gran director Astor Puenzo.



una carrera de fondo



Adrián Stratta empezó a actuar con nueve años en Córdoba (Argentina), y al trasladarse a Buenos Aires, con diecisiete, se subió a los escenarios de la capital con la energía y las ganas propias de la juventud. Precisamente es en teatro donde ha podido disfrutar de sus mejores experiencias. Si tuviera que elegir uno solo de los personajes que ha interpretado destacaría a Bernardo, un superhéroe jubilado al que dio vida en una obra titulada 'Superhéroes', que fue un gran éxito en la República Argentina.

También ha trabajado en pequeños papeles en televisión. Lo último ha sido para Fox Lationamérica, en 'El host', una serie de humor conducida por Adrián Suar. "Mi papel es chiquitito. Hago de un huésped que está apurado por que le den una habitación", detalla. Pero nunca olvidará la primera vez que consiguió un papel para la pequeña pantalla. "Fue en una serie de tira diaria que se llamaba 'Quiero vivir a tu lado'. Tenía dos escenas y estaba súper feliz, pues era un logro enorme para mí, así que en ese momento avisé a toda mi familia, a todos los amigos y a todo el pueblo, vaya. Y literalmente, de las dos escenas, dejaron sólo una línea de texto, que encima decía en 'off'. Es decir, no se me veía, sólo se me oía, y no dejó de sonar el teléfono para preguntarme dónde salía que no me habían visto", recuerda con una sonrisa.

Justo unos días después de que se decretase el confinamiento en Argentina, despegaba con su marido, Marcelo Misson, a emprender nuevo rumbo en México. "Me habían ofrecido un trabajo como actor para una serie y los dos decidimos irnos allá a disfrutar de la experiencia", explica. Pero la pandemia canceló su vuelo y más tarde se canceló la serie. Un duro golpe que ha sabido encajar con serenidad. "Era una gran oportunidad, ya que hay que tener en cuenta que en esta profesión los trabajos suelen ser muy esporádicos. Aparece algo de repente y son oportunidades que debes tomar rápidamente", reconoce. Por contra, "lo que tiene el cine es que dependes mucho del momento y de qué pasa con la vida en sí. Lo que nos ha sucedido con la pandemia ha cambiado las reglas de una manera muy abrupta. Ahora no se pueden hacer grandes proyecciones o, mejor dicho, no se pueden hacer proyecciones a largo plazo. Lo que sí puedes hacer es ir armando en el día a día lo que te lleva al siguiente nivel, o al menos esa es la manera que me funciona a mí para no vivir en un lugar ilusorio", confiesa.

Su marido, Marcelo Misson, siempre le ha apoyado y ha estado a su lado, acompañándole a lo largo de toda su carrera. Marcelo recuerda una divertida anécdota que les ocurrió el día que envió las invitaciones de boda. "Adrián acababa de hacer de empresario en la serie de televisión 'Las estrellas' y algunos de mis conocidos le reconocieron. Fue muy extraño casarse con alguien famoso", asegura entre risas.

Esta pareja tan bien avenida también ha compartido escenario. Fue en 'Resurge', una obra que escribió el propio Stratta, en la que combina danza y teatro. Con ella estuvieron cuatro temporadas, de 2012 a 2015. Stratta dirigió, produjo e interpretó este proyecto, en compañía de otros actores, entre ellos Misson, quien también ejerció como asistente de producción. "¡Fue una experiencia total!", exclaman.